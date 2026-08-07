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        Haberler Bilgi Gündem HAFTA SONU HAVA DURUMU: 8-9 Ağustos 2026 İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak, yağış var mı, sıcaklıklar yükselecek mi?

        HAFTA SONU HAVA DURUMU: 8-9 Ağustos 2026 İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak, yağış var mı, sıcaklıklar yükselecek mi?

        8-9 Ağustos hafta sonunu dışarıda geçirmeyi planlayanlar gözünü hava durumu tahminlerine çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre sıcaklıkların yurt genelinde büyük ölçüde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, bazı bölgelerde yağış geçişleri görülecek. Özellikle pazar günü Marmara ile Karadeniz'in kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki hafta sonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur bekleniyor mu, sıcaklıklar kaç derece olacak? İşte 8-9 Ağustos hava durumuna ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 16:48 Güncelleme: