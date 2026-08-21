HAFTA SONU ÖSYM SINAV TAKVİMİ: 22-23 Ağustos 2026 Cumartesi Pazar hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta başlayacak?

TUS 14 İLDE, STS TIP DOKTORLUĞU ANKARA'DA DÜZENLENECEK

2026-TUS 2. Dönem, 14 il ve 15 sınav merkezinde Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi şeklinde yapılacak. Temel Tıp Bilimleri Testi için 67 bina ve 1224 salon, Klinik Tıp Bilimleri Testi için 67 bina ve 1270 salon kullanılacak.

Temel Tıp Bilimleri Testine 35 bin 930, Klinik Tıp Bilimleri Testine 37 bin 109 aday katılacak.

STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem ise yalnız Ankara'da iki aşama olarak düzenlenecek. Birinci aşama için bir bina ve 4 salon, ikinci aşama için 5 bina ve 82 salon kullanılacak.

Birinci aşamaya 51, ikinci aşamaya 1577 aday katılacak. Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu birinci aşaması saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu ikinci aşaması saat 14.45'te başlayacak.

İki sınav için testler 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak. Adaylara 135 dakika cevaplama süresi verilecek. Öğleden önceki oturumlar 12.30'da, öğleden sonraki oturumlar 17.00'de sona erecek.