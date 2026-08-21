HAFTA SONU ÖSYM SINAV TAKVİMİ: 22-23 Ağustos 2026 Cumartesi Pazar hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta başlayacak?
22-23 Ağustos 2026 hafta sonunda gerçekleştirilecek sınavlar için adayların hazırlıkları sürüyor. ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimi doğrultusunda, hafta sonu uygulanacak oturumların tarihleri ve başlangıç saatleri araştırılmaya başlandı. Sınava girecek adaylar kadar yakınları da sınav merkezleri, giriş saatleri ve uygulanacak oturumlarla ilgili bilgileri takip ediyor. Peki, 22-23 Ağustos 2026 Cumartesi ve Pazar günleri hangi sınavlar yapılacak, e-YDS, TUS ve STS Tıp sınavları saat kaçta başlayacak ne zaman bitecek? İşte hafta sonu sınav takvimine ilişkin merak edilen tüm detaylar…
Bu hafta sonu uygulanacak sınavlar için adayların gündeminde sınav saatleri ve oturum bilgileri yer alıyor. ÖSYM takvimine göre hafta sonunda e-YDS, TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar, hangi gün hangi oturumun yapılacağını, sınavların başlangıç ve bitiş saatlerini araştırıyor. Peki, 22-23 Ağustos 2026 Cumartesi ve Pazar günleri hangi sınavlar yapılacak, e-YDS, TUS ve STS Tıp sınavları saat kaçta başlayıp ne zaman sona erecek? İşte hafta sonu sınav takvimi ve oturum detayları…
HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?
22 Ağustos 2026 Cumartesi günü e-YDS 2026/9 (İngilizce) sınavı uygulanacak. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
23 Ağustos 2026 Pazar günü ise STS Tıp Doktorluğu ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) gerçekleştirilecek. STS Tıp sınavının 1. aşaması saat 10.15’te, 2. aşaması ise saat 14.45’te başlayacak.
TUS’ta ise Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’te, Klinik Tıp Bilimleri Testi saat 14.45’te uygulanacak.
TUS 14 İLDE, STS TIP DOKTORLUĞU ANKARA'DA DÜZENLENECEK
2026-TUS 2. Dönem, 14 il ve 15 sınav merkezinde Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi şeklinde yapılacak. Temel Tıp Bilimleri Testi için 67 bina ve 1224 salon, Klinik Tıp Bilimleri Testi için 67 bina ve 1270 salon kullanılacak.
Temel Tıp Bilimleri Testine 35 bin 930, Klinik Tıp Bilimleri Testine 37 bin 109 aday katılacak.
STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem ise yalnız Ankara'da iki aşama olarak düzenlenecek. Birinci aşama için bir bina ve 4 salon, ikinci aşama için 5 bina ve 82 salon kullanılacak.
Birinci aşamaya 51, ikinci aşamaya 1577 aday katılacak. Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu birinci aşaması saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu ikinci aşaması saat 14.45'te başlayacak.
İki sınav için testler 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak. Adaylara 135 dakika cevaplama süresi verilecek. Öğleden önceki oturumlar 12.30'da, öğleden sonraki oturumlar 17.00'de sona erecek.
E-YDS 2026/9 SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2026/9 Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de e-sınav merkezlerindeki 46 salonda düzenlenecek.
Sınava 5 bin 322 aday katılacak. Adaylar, saat 13.45'te başlayacak sınava saat 13.30'dan sonra alınmayacak.
Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ise 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav sonuçları sınavın uygulandığı gün açıklanacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, e-YDS 2026/9, TUS 2026/2 ve STS Tıp Doktorluğu sınavlarına ait giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alabilecek. Sınav giriş belgesi sorgulama işlemi için adayların https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapması gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınav seçilerek “Sınava Giriş Belgesi Dökümü” ekranından belge görüntülenebilecek ve çıktısı alınabilecek.
Adayların sınav günü, üzerinde fotoğraf bulunan sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.