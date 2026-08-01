Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları ne zaman çekildi?

Hobbit üçlemesinin ikinci filmi olan Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları, başrollerinde Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Orlando Bloom ve Evangeline Lilly gibi dünyaca ünlü isimleri buluşturuyor. Fantastik macera türündeki yapım, Bilbo Baggins'in Gandalf ve Thorin Meşekalkan liderliğindeki cücelerle birlikte Erebor'u geri almak için çıktığı zorlu yolculuğu anlatıyor. Nefes kesen savaş sahneleri, etkileyici görsel efektleri ve Ejderha Smaug ile yaşanan büyük mücadele filmin öne çıkan unsurları arasında yer alıyor. Dünya genelinde gişede büyük başarı elde eden yapım, Yüzüklerin Efendisi evreninin en sevilen filmleri arasında gösteriliyor. Peki, Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları filminin konusu ne, oyuncuları kimler ve film ne zaman çekildi? İşte detaylar…