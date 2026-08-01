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        Haberler Bilgi Magazin Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları ne zaman çekildi?

        Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları ne zaman çekildi?

        Fantastik sinemanın en sevilen yapımları arasında yer alan Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları (The Hobbit: The Desolation of Smaug), TRT 1 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Oscar ödüllü usta yönetmen Peter Jackson'ın oturduğu filmin uyarlama senaryosu ise Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens imzasını taşıyor. J.R.R. Tolkien'in aynı evrende geçen eserinden uyarlanan yapım, Bilbo Baggins ve cücelerin Yalnız Dağ'a uzanan tehlikeli yolculuğunu konu alıyor. Görsel efektleri ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken film, serinin en çok izlenen yapımları arasında bulunuyor. Peki, Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve Hobbit 2 ne zaman çekildi? İşte Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 18:39 Güncelleme:
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        Hobbit üçlemesinin ikinci filmi olan Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları, başrollerinde Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Orlando Bloom ve Evangeline Lilly gibi dünyaca ünlü isimleri buluşturuyor. Fantastik macera türündeki yapım, Bilbo Baggins'in Gandalf ve Thorin Meşekalkan liderliğindeki cücelerle birlikte Erebor'u geri almak için çıktığı zorlu yolculuğu anlatıyor. Nefes kesen savaş sahneleri, etkileyici görsel efektleri ve Ejderha Smaug ile yaşanan büyük mücadele filmin öne çıkan unsurları arasında yer alıyor. Dünya genelinde gişede büyük başarı elde eden yapım, Yüzüklerin Efendisi evreninin en sevilen filmleri arasında gösteriliyor. Peki, Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları filminin konusu ne, oyuncuları kimler ve film ne zaman çekildi? İşte detaylar…

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        HOBBİT 2: SMAUG'UN ÇORAK TOPRAKLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Hobbit üçlemesinin ikinci filmi olan yapımda, Bilbo Baggins ile Thorin Meşekalkan önderliğindeki cüceler, kayıp Erebor Cüce Krallığı'nı geri almak amacıyla Yalnız Dağ'a doğru yolculuklarını sürdürür.

        Kuytuorman'da dev örümcekler, orman elfleri ve Azog'un liderliğindeki orklarla karşı karşıya kalan ekip, Göl Kasabası'na ulaştıktan sonra en büyük tehlike olan Ejderha Smaug ile yüzleşmek zorunda kalır. Bilbo'nun taşıdığı Arkantaşı görevin kaderini belirlerken, macera giderek daha tehlikeli bir hal alır.

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        HOBBİT 2: SMAUG'UN ÇORAK TOPRAKLARI OYUNCULARI KİMLER?

        Martin Freeman

        Ian McKellen

        Richard Armitage

        Orlando Bloom

        Evangeline Lilly

        Luke Evans

        Benedict Cumberbatch (Smaug'un sesi)

        Cate Blanchett

        Ken Stott

        Graham McTavish

        Aidan Turner

        James Nesbitt

        Sylvester McCoy

        Christopher Lee

        HOBBİT 2: SMAUG'UN ÇORAK TOPRAKLARI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Film, 2012 yılında gerçekleştirilen çekimlerin ardından post prodüksiyon sürecini tamamladı ve 2013 yılında vizyona girdi.

        Türkiye'de ilk kez 13 Aralık 2013 tarihinde sinemalarda gösterime giren yapım, dünya genelinde büyük gişe başarısı elde etti.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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