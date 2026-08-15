HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2026: Türksat 4A HT Spor frekans ayarı nasıl yapılır?
HT Spor frekans bilgileri, Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçiş öncesinde izleyicilerin gündeminde yer alıyor. 16 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni HT Spor frekans bilgileri ve kanal ayarı adımları belli oldu. İşte, Güncel Türksat 4A HT Spor Frekans, Polarizasyon, Symbol Rate, FEC Rate bilgileri…
HT Spor frekans bilgileri, Türksat uydu geçişi nedeniyle futbolseverlerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Türksat 3A'daki televizyon ve radyo yayınlarının 16 Ağustos 2026 itibarıyla Türksat 4A'ya taşınmasıyla birlikte bazı kanallarda frekans değişikliği yaşanacak. Bu kapsamda HT Spor yayınlarını izlemeye devam etmek isteyen izleyicilerin güncel frekans bilgileriyle kanal taraması yapması gerekecek. Peki, HT Spor Türksat 4A frekans bilgileri neler? HT Spor kanal ayarı nasıl yapılır? İşte güncel frekans bilgileri ve kanal tarama adımları…
TÜRKSAT UYDULARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!
Televizyon yayınlarında yeni nesil uydu sistemine geçiş kapsamında HT Spor yayınları da 16 Ağustos itibarıyla yeni nesil uydulara taşınacak.
TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcısı kullanan izleyicilerin yayınları izlemeye devam edebilmek için anten ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek olmayacak. Kanal listesi, sistem tarafından otomatik olarak güncellenecek.
Eski nesil uydu alıcısı kullanan izleyicilerin ise HT Spor yayınlarını kesintisiz takip edebilmek için manuel kanal taraması yapması gerekecek.
HTSPOR FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A 42° Doğu
Frekans: 12303 MHz
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
Symbol Rate: 27500 Msym/s
FEC Rate: 3/4
Digitürk: 75. Kanal
D-Smart: 79. Kanal
Tivibu: 87. Kanal
Kablo TV: 227. Kanal
TV+ : 73. Kanal
KANAL TARAMA ADIMLARI
Uydu alıcınızda yeni kanalları bulmak veya mevcut kanal listesini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
1. Uydu Kurulum Menüsünü Açın
Uydu alıcınızın kumandasındaki Menu, Menü veya Settings (Ayarlar) tuşuna basın. Açılan menüden cihazınıza göre Kurulum, Kanal Ayarları, Uydu Ayarları ya da Yayın Ayarları bölümüne girin.
2. Transponder (TP) Menüsüne Geçin
Kurulum ekranında TP Listesi, Transponder Listesi, Transponder Ekle veya Manuel Kanal Arama seçeneklerinden uygun olanı seçin.
Uydu bölümünde Türksat 4A veya cihazınızda bu şekilde gösteriliyorsa Türksat 3A/4A seçili olmalıdır.
3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın
Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:
Frekans: 12303 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500
FEC Rate: ¾
Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.
4. Şebeke Aramasını Etkinleştirin
Arama seçenekleri içerisinde bulunan Şebeke Araması (Network Search/Network Scan) özelliğini Açık (On) konumuna getirin.
Şebeke araması, seçtiğiniz transponder üzerinden uydu yayın bilgilerinin taranmasını ve bağlantılı diğer transponderlerde bulunan kanalların da otomatik olarak bulunmasını sağlar. Bu nedenle çok sayıda kanalı tek tek frekans girerek aramak yerine bu seçenekten yararlanabilirsiniz.
5. Kanal Taramasını Başlatın
Tüm ayarları kontrol ettikten sonra Aramayı Başlat, Kanal Ara veya OK seçeneğine basın.
Uydu alıcısı, belirlediğiniz frekans üzerinden tarama yaparak bulduğu kanalları kanal listenize ekleyecektir. Tarama tamamlandığında değişiklikleri Kaydet seçeneğiyle onaylayarak menüden çıkabilirsiniz.
Pratik Yöntem: Şebeke Aramasıyla Kanal Güncelleme
Kanalları tek tek aramak yerine Türksat'ın güncelleme amacıyla kullanılan frekanslarından birini girip Şebeke Araması özelliğini etkinleştirmek daha pratik olabilir.
Örnek olarak:
12380 MHz — Dikey (V) — 27500
12423 MHz — Yatay (H) — 30000
Bu frekanslardan uygun olanını girerek şebeke taramasını başlatabilir ve uydu alıcınızın desteklediği ölçüde güncel kanal listesinin otomatik olarak taranmasını sağlayabilirsiniz.