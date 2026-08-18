İBB YURT BAŞVURU EKRANI 2026: İBB yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, aylık ücreti ne kadar? Kız ve erkek İBB yurtları nerelerde?
İBB yurt başvuruları için beklenen açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2026-2027 akademik yılı yükseköğrenim yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bu gelişme sonrası İBB yurt başvuru şartları, ücreti ve kayıt adımları gibi detaylar üniversite eğitimi için İstanbul'a gelecek olan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, İBB yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, aylık ücreti ne kadar? Kız ve erkek İBB yurtları nerelerde? İşte 2026 İBB yurt başvuru ekranı, şartları, ücreti ve kayıt sürecine dair merak edilen tüm detaylar...
Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelecek öğrencilerin merakla beklediği 2026 İBB yurt başvuruları başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yükseköğrenim yurtlarına başvurmak isteyen adayların, belirlenen şartları taşımaları gerecek. Değerlendirme sürecinde adayların çalışma durumu, ailesinin ikamet bilgileri ve yaş sınırı gibi kriterlere bakılacak. İBB öğrenci yurtları için başvurular çevrim içi olarak yapılacak. Peki, İBB yurt başvuru şartları neler, aylık ücreti ne kadar, nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte 2026 İBB yurt başvuru ekranı, şartları ve ücreti hakkında detaylar...
2026-2027 İBB YURT BAŞVURULARI BAŞLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2026-2027 akademik yılı Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları başvuru tarihleri belli oldu.
Yapılan açıklamaya göre 2026-2027 İBB yurt başvuruları, 18 Ağustos Salı günü başladı ve 25 Ağustos Salı günü saat 23.59'da sona erecek.
2026-2027 İBB YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Öğrenciler, İBB yurtları için başvurularını yurt.ibb.istanbul web sitesinden yapabilecekler.
İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olan ve örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin başvurusunun kabul edileceği İBB Yurtları için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranacak.
İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Değerlendirme sürecinin ardından İBB yurt başvuru sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sonuç bilgilerine yurt.ibb.istanbul adresinden ulaşabilecekler.
Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak.
Öğrenciler 14 Eylül 2026 tarihinden itibaren İBB Yurtlarında kalmaya başlayabilecek.
16 YURTTA BARINMA HİZMETİ
2021'de 3 noktada, 622 yatak kapasitesiyle açılan İBB Yurtları, 16 yurtta Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek İstanbul'daki yükseköğrenim kurumlarına yerleşme hakkı kazanan gençlere kaliteli, temiz, konforlu ve güvenli barınma imkanı sunuyor.
11'i Avrupa Yakası'nda, 5'i Anadolu Yakası'nda hizmet veren İBB Yurtları'nın 10'u kız, 6'sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak. Yurtlar, engelli erişimine uygun olarak hizmet verecek.
2026-2027 İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR?
Gençler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında günlük yaşantıları ve ihtiyaçları için her şeyi bulabilecekler. Ev sıcaklığında ve konforunda hizmet veren İBB Yurtlarının bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil günlük 128 TL olacak.
Yeni akademik yılda hizmet verilecek İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları şöyle:
1. Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu
2. Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1
3. Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2
4. Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu
5. Maltepe Kız Öğrenci Yurdu
6. Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu
7. Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu
8. Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu
9. Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu
10. Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu
11. Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu
12. Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu
13. Şişli Erkek Öğrenci Yurdu
14. Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu
15. Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu
16. Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu