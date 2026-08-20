İBB yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İBB yurt başvuruları ne zaman sona eriyor? 2026-2027 İBB yurt başvuru ekranı!

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul’da üniversite kazanan adayların barınma telaşı da başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yükseköğrenim yurtlarından yararlanmak isteyen öğrenciler, 2026-2027 İBB yurt başvuru tarihleri, şartları ve ücreti araştırılıyor. 18 Ağustos’ta başlayan İBB yükseköğrenim öğrenci yurtları için son başvuru tarihi ve başvuru sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte İBB yurt başvurusu ekranı, son başvuru tarihi ve konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde…