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        Haberler Bilgi İBB yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İBB yurt başvuruları ne zaman sona eriyor? 2026-2027 İBB yurt başvuru ekranı!

        İBB yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İBB yurt başvuruları ne zaman sona eriyor? 2026-2027 İBB yurt başvuru ekranı!

        İBB yurt başvurusu 2026-2027 eğitim dönemi için başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklama ile yükseköğrenim öğrenci yurtları için başvuru tarihleri yanı sıra başvuru şartları ve ücreti gibi detaylar da belli oldu. İstanbul'da üniversite eğitimi alacak öğrenciler, İBB yükseköğrenim yurtlarında kalabilmek için başvuruların nereden yapılacağını, son başvuru tarihini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, İBB yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İBB yurt başvuruları ne zaman sona eriyor? İşte 2026-2027 İBB yurt başvuru ekranı ve konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 15:09 Güncelleme:
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        YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul’da üniversite kazanan adayların barınma telaşı da başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yükseköğrenim yurtlarından yararlanmak isteyen öğrenciler, 2026-2027 İBB yurt başvuru tarihleri, şartları ve ücreti araştırılıyor. 18 Ağustos’ta başlayan İBB yükseköğrenim öğrenci yurtları için son başvuru tarihi ve başvuru sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte İBB yurt başvurusu ekranı, son başvuru tarihi ve konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde…

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        2026-2027 İBB YURT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2026-2027 akademik yılı Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları başvuru tarihleri belli oldu.

        Yapılan açıklamaya göre 2026-2027 İBB yurt başvuruları, 18 Ağustos Salı günü itibarıyla başladı ve 25 Ağustos Salı günü saat 23.59’da sona erecek.

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        2026-2027 İBB YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        İBB yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular, yurt.ibb.istanbul web sitesinden online olarak gerçekleştiriliyor. Adayların başvuru sürecinde öncelikle İBB hesabı oluşturarak sisteme giriş yapması gerekiyor. Başvuru ekranında kişisel bilgiler, eğitim bilgileri ve diğer istenen alanlar eksiksiz şekilde doldurulduktan sonra bilgiler kontrol edilerek başvuru tamamlanıyor.

        İBB yurt başvuru adımları şu şekilde ilerliyor:

        İBB hesabı oluşturun ve sisteme giriş yapın.

        Başvuru öncesinde ekranda yer alan bilgilendirme metinlerini dikkatlice okuyun.

        Kişisel bilgilerinizi eksiksiz ve doğru şekilde girin.

        Eğitim, aile ve diğer başvuru bilgilerini ilgili alanlara doldurun.

        Başvuru formundaki bilgileri kontrol edin.

        Onay işlemini tamamlayarak başvurunuzu gönderin.

        Başvurunun tamamlandığına dair bilgilendirmeyi kontrol edin.

        İBB YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BAŞVURU İÇİN ARANAN ÖNCELİKLİ ŞARTLAR

        T.C. vatandaşı olması.

        Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

        Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması.

        Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.

        Adli sicil/arşiv kaydının bulunmaması.

        Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

        Kamu personeli olmaması.

        Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

        Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

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        İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Değerlendirme sürecinin ardından İBB yurt başvuru sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sonuç bilgilerine yurt.ibb.istanbul adresinden ulaşabilecekler.

        Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak.

        Öğrenciler 14 Eylül 2026 tarihinden itibaren İBB Yurtlarında kalmaya başlayabilecek.

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        2026-2027 GÜNLÜK İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR?

        Gençler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında günlük yaşantıları ve ihtiyaçları için her şeyi bulabilecekler. Ev sıcaklığında ve konforunda hizmet veren İBB Yurtlarının bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil günlük 128 TL olacak.

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        16 YURTTA BARINMA HİZMETİ

        2021’de 3 noktada, 622 yatak kapasitesiyle açılan İBB Yurtları, 16 yurtta Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelerek İstanbul’daki yükseköğrenim kurumlarına yerleşme hakkı kazanan gençlere kaliteli, temiz, konforlu ve güvenli barınma imkanı sunuyor.

        11’i Avrupa Yakası’nda, 5’i Anadolu Yakası’nda hizmet veren İBB Yurtları’nın 10’u kız, 6’sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak. Yurtlar, engelli erişimine uygun olarak hizmet verecek.

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        Yeni akademik yılda hizmet verilecek İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları şöyle:

        1. Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu

        2. Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1

        3. Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2

        4. Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu

        5. Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

        6. Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu

        7. Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu

        8. Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu

        9. Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu

        10. Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu

        11. Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu

        12. Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

        13. Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

        14. Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

        15. Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu

        16. Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu

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