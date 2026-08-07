İlişkiler değişiyor, kariyer kapıları açılıyor! 12 Ağustos Güneş Tutulması burçları nasıl etkileyecek?

KOÇ

Koç burçları için bu tutulmanın aşk, yaratıcılık, sosyal hayat ve kendini ifade etme alanlarını hareketlendirmesi bekleniyor. Uzun süredir ertelediğiniz bir hobiye yeniden başlayabilir veya yeteneklerinizi gösterebileceğiniz yeni bir fırsatla karşılaşabilirsiniz.

Aşk hayatında da yeni bir dönem başlayabilir. Bekar Koçlar için dikkat çekici bir tanışma gündeme gelirken ilişkisi olanlar için romantik konularda önemli kararlar söz konusu olabilir. Çocuklar veya geleceğe yönelik kişisel planlar da tutulmayla birlikte yeniden değerlendirilebilir.

Koç için tutulmanın mesajı: Kendini geri plana atma, yeteneklerini göstermekten çekinme.