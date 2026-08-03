1.20 FAİZ ORANI KESİNLEŞTİ Mİ?

Son dönemde kamuoyunda 1.20 faiz oranı ile ilgili çeşitli haber ve paylaşımlar yer alsa da, bu oranı içeren yeni bir kredi kampanyasına ilişkin resmi açıklama bulunmuyor.

Kredi faiz oranları, kampanyanın yürürlüğe girmesi halinde ilgili bankalar ve yetkili kurumlar tarafından ilan edilecek.