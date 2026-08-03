İlk Evim konut kredisi çıktı mı, 1.20 faizli ilk evim kredisi şartları neler, hangi bankalar verecek?
İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği "İlk Evim" konut kredisi kampanyası yeniden gündemde. Özellikle 1.20 faiz oranıyla kredi verileceğine yönelik iddiaların ardından gözler hükümet ve ilgili kurumların yapacağı resmi açıklamalara çevrildi. Ev sahibi olmayı planlayanlar, ilk evim kredisi başvuru şartlarını ve kimlerin yararlanabileceğini araştırıyor. Peki, İlk Evim 1.20 faizli konut kredisi çıktı mı, ilk evim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak ve kimlere verilecek? İşte İlk Evim 1.20 faizli konut kredisi veren bankalar listesi...
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, düşük faizli kredi kampanyalarına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından izliyor. Son dönemde kamuoyunda sıkça gündeme gelen "İlk Evim" konut kredisi için resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Özellikle ilk kez ev alacaklara yönelik düşük faizli finansman desteği beklentisi devam ederken, kampanyanın kapsamı ve başvuru şartları da araştırılıyor. Peki, İlk Evim 1.20 faizli konut kredisi çıktı mı? Ağustos 2026 İlk kez ev alacaklara özel konut kredisi ne zaman çıkacak, ilk evim kredisi şartları neler, yaş sınırı var mı? İşte ilk evim konut kredisi ödeme planı ve yaş sınırına ilişkin tüm detaylar...
İLK EVİM 1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?
İlk kez ev alacaklara yönelik 1.20 faiz oranlı yeni bir konut kredisi kampanyası resmen yürürlüğe girmedi.
Kamuoyunda çeşitli iddialar gündeme gelse de, başvuruları başlayan ve tüm detayları açıklanan yeni bir kredi paketi bulunmuyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Düşük faizli konut kredisine ilişkin resmi başvuru takvimi henüz açıklanmadı.
Yeni bir kampanyanın hayata geçirilmesi halinde başvuru tarihleri, faiz oranları, vade seçenekleri ve diğer ayrıntılar ilgili kurumlar ile kampanyaya katılacak bankalar tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?
Yeni bir kampanya açıklanması halinde kapsamın resmi şartlara göre belirlenmesi bekleniyor.
Daha önce gündeme gelen çalışmalarda öne çıkan kriterler arasında;
İlk kez konut sahibi olacak olmak,
Belirlenecek gelir kriterlerini karşılamak,
Bankaların kredi değerlendirme şartlarını taşımak,
Kampanya kapsamında yer alan konutlar için başvuru yapmak
gibi koşullar yer alıyordu.
Ancak bu şartlar için henüz resmi bir uygulama duyurulmadı.
1.20 FAİZ ORANI KESİNLEŞTİ Mİ?
Son dönemde kamuoyunda 1.20 faiz oranı ile ilgili çeşitli haber ve paylaşımlar yer alsa da, bu oranı içeren yeni bir kredi kampanyasına ilişkin resmi açıklama bulunmuyor.
Kredi faiz oranları, kampanyanın yürürlüğe girmesi halinde ilgili bankalar ve yetkili kurumlar tarafından ilan edilecek.
İLK EVİM KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
İlk Evim konut kredisi için başvuru süreci başlamadı.
Başvuruların başlaması durumunda e-Devlet, kamu bankaları veya kampanyaya dahil olacak finans kuruluşları üzerinden yapılacak işlemler resmi olarak duyurulacak.
İLK EVİM KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Komisyonda ele alınan düzenleme kapsamında öne çıkan muhtemel başvuru şartları şunlardır:
Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması,
Son 1 yıl içerisinde konut satışı yapmamış olmak,
Kredi çekilecek ilde ikamet etme şartı (belirli durumlar hariç),
Hisseli tapularda yüzde 50 ve üzerinde hisse sahibi olmamak,
Bankaların kredi imkanlarına uygun, belgelenebilir bir gelire sahip olmak.
FAİZ ORANI VE VADE SEÇENEKLERİ NASIL OLACAK?
Komisyonda şekillenen beklentilere göre İlk Evim konut kredisinde aylık %1,20 faiz oranı ve 180 aya (15 yıl) varan vade opsiyonlarının sunulması öngörülüyor. Bu sayede piyasa şartlarına göre daha düşük taksit imkanı oluşturularak vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor.