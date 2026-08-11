YAŞ SINIRI VAR MI?

Şu an itibarıyla İlk Evim konut kredisi için açıklanmış resmi bir yaş sınırı bulunmuyor. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yer alan yaş sınırı iddiaları resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

Öte yandan TBMM'ye sunulan ve 40 yaş altındaki ilk kez konut edinecek gençlere faiz desteği öngören bir kanun teklifi bulunsa da bu teklif yasalaşmış bir düzenleme değil ve İlk Evim kredi paketinin kesin şartlarını oluşturmuyor.