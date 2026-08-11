İlk Evim konut kredisi çıktı mı? 1.20 faizli İlk Evim kredisi şartları neler, yaş sınırı olacak mı, hangi bankalar verecek?
İlk kez ev sahibi olmak isteyenlerin beklediği 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi gündemdeki yerini koruyor. Düşük faiz ve uzun vadeli ödeme imkanı sunması beklenen kredi paketiyle ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında kamu bankaları aracılığıyla yeni bir finansman modelinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Ancak İlk Evim konut kredisi başvuru tarihi ve başvuru şartlar henüz resmen açıklanmış değil. Peki, İlk Evim konut kredisi çıktı mı, 1.20 faizli İlk Evim kredisi şartları neler, yaş sınırı var mı, hangi bankalar verecek? İşte 2026 İlk Evim konut kredisi şartları ve başvuru takvimine ilişkin detaylar...
İlk Evim konut kredisiyle ilgili son dakika gelişmeleri ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Orta Vadeli Program kapsamında gündeme gelen düşük faizli konut kredisi modelinin 2026 yılı içerisinde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Henüz resmi başvurular başlamazken, kredi paketine ilişkin ayrıntılar netleşmeye devam ediyor. Özellikle ilk kez ev alacaklara yönelik hazırlanması beklenen finansman desteğinin kapsamı merak konusu oldu. Peki, İlk Evim konut kredisi çıktı mı, 1.20 faizli İlk Evim kredisi şartları neler, yaş sınırı var mı, hangi bankalar verecek? İşte 2026 ilk evim konut kredisi ödeme planı...
İLK EVİM 1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?
İlk kez ev alacaklara yönelik 1.20 faiz oranlı yeni bir konut kredisi kampanyası resmen yürürlüğe girmedi.
Kamuoyunda çeşitli iddialar gündeme gelse de, başvuruları başlayan ve tüm detayları açıklanan yeni bir kredi paketi bulunmuyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Düşük faizli konut kredisine ilişkin resmi başvuru takvimi henüz açıklanmadı.
Yeni bir kampanyanın hayata geçirilmesi halinde başvuru tarihleri, faiz oranları, vade seçenekleri ve diğer ayrıntılar ilgili kurumlar ile kampanyaya katılacak bankalar tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.
1.20 FAİZLİ İLK EVİM KREDİSİ ŞARTLARI NELER OLACAK?
Resmi şartlar henüz açıklanmasa da kamuoyuna yansıyan çalışmalar doğrultusunda şu kriterlerin öne çıkması bekleniyor:
İlk kez ev sahibi olacak vatandaşları kapsaması,
Yaklaşık %1,20 faiz oranı uygulanması,
180 aya kadar vade seçeneği sunulması,
Düzenli gelir ve kredi değerlendirmesinin yapılması,
Konutun belirlenen kriterlere uygun olması.
Bu şartlar kesinleşmiş olmayıp, resmi düzenleme yayımlandığında netlik kazanacak.
YAŞ SINIRI VAR MI?
Şu an itibarıyla İlk Evim konut kredisi için açıklanmış resmi bir yaş sınırı bulunmuyor. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yer alan yaş sınırı iddiaları resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.
Öte yandan TBMM'ye sunulan ve 40 yaş altındaki ilk kez konut edinecek gençlere faiz desteği öngören bir kanun teklifi bulunsa da bu teklif yasalaşmış bir düzenleme değil ve İlk Evim kredi paketinin kesin şartlarını oluşturmuyor.
HANGİ BANKALAR KREDİYİ VERECEK?
Resmi açıklama yapılmadığı için kredi verecek bankalar kesinleşmedi. Ancak hazırlık sürecine ilişkin paylaşılan bilgilerde, paketin kamu bankaları aracılığıyla uygulanmasının planlandığı belirtiliyor.
Beklentiler doğrultusunda şu bankaların süreçte yer alması öngörülüyor:
Ziraat Bankası
Halkbank
VakıfBank
Bankaların kredi limitleri, faiz oranları ve başvuru ekranları ise resmi duyurunun ardından netleşecek.
İLK EVİM KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
İlk Evim konut kredisi için başvuru süreci başlamadı.
Başvuruların başlaması durumunda e-Devlet, kamu bankaları veya kampanyaya dahil olacak finans kuruluşları üzerinden yapılacak işlemler resmi olarak duyurulacak.
ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Komisyonda şekillenen beklentilere göre İlk Evim konut kredisinde aylık %1,20 faiz oranı ve 180 aya (15 yıl) varan vade opsiyonlarının sunulması öngörülüyor. Bu sayede piyasa şartlarına göre daha düşük taksit imkanı oluşturularak vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor.