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        Haberler Bilgi Gündem İlk Evim konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak? İlk Evim Konut Kredisi başladı mı?

        İlk Evim konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak? İlk Evim Konut Kredisi başladı mı?

        İlk kez konut sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde İlk Evim konut kredisi kampanyası yer alıyor. Hükümetin Orta Vadeli Program kapsamında hayata geçirmeyi planladığı destek paketine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, özellikle kamu bankaları aracılığıyla sunulması beklenen düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanının detayları merak ediliyor. Peki, İlk Evim konut kredisi ne zaman çıkacak, başvurular başladı mı ve şartlar belli oldu mu? İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 14:10 Güncelleme:
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        1

        Konut sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişi, İlk Evim konut kredisi kampanyasına ilişkin son gelişmeleri araştırıyor. İlk kez ev alacak vatandaşlara yönelik hazırlanması beklenen kredi desteğinin uygun ödeme koşullarıyla sunulması planlanırken, kampanyanın yürürlüğe gireceği tarih ve başvuru şartları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, İlk Evim konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler yararlanabilecek ve başvurular ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

        2

        İLK EVİM KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

        İlk Evim konut kredisine ilişkin yasa teklifi şu anda TBMM Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediyor. Teklif ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Komisyondaki değerlendirme sonrası İlk Evim konut kredisinin detayları belli olacak.

        3

        İLK EVİM KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Komisyonda ele alınan düzenleme kapsamında öne çıkan muhtemel başvuru şartları şunlardır:

        Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması,

        Son 1 yıl içerisinde konut satışı yapmamış olmak,

        Kredi çekilecek ilde ikamet etme şartı (belirli durumlar hariç),

        Hisseli tapularda yüzde 50 ve üzerinde hisse sahibi olmamak,

        Bankaların kredi imkanlarına uygun, belgelenebilir bir gelire sahip olmak.

        4

        İLK EVİM KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

        Tasarı, öncelikli olarak dar ve orta gelir grubundaki, hiç evi olmayan vatandaşları kapsıyor. 18 yaşını doldurmuş ve bankacılık kriterlerini sağlayan T.C. vatandaşları başvuru yapabilecek. Komisyondaki görüşmelerde ayrıca ilk defa ev alacak gençlere ve yeni evli çiftlere yönelik pozitif ayrımcılık ve özel kolaylıklar sağlanması da masada yer alan başlıklar arasında bulunuyor.

        5

        FAİZ ORANI VE VADE SEÇENEKLERİ NASIL OLACAK?

        Komisyonda şekillenen beklentilere göre İlk Evim konut kredisinde aylık %1,20 faiz oranı ve 180 aya (15 yıl) varan vade opsiyonlarının sunulması öngörülüyor. Bu sayede piyasa şartlarına göre daha düşük taksit imkanı oluşturularak vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor.

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