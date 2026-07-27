İlk Evim konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak? İlk Evim Konut Kredisi başladı mı?

İLK EVİM KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Tasarı, öncelikli olarak dar ve orta gelir grubundaki, hiç evi olmayan vatandaşları kapsıyor. 18 yaşını doldurmuş ve bankacılık kriterlerini sağlayan T.C. vatandaşları başvuru yapabilecek. Komisyondaki görüşmelerde ayrıca ilk defa ev alacak gençlere ve yeni evli çiftlere yönelik pozitif ayrımcılık ve özel kolaylıklar sağlanması da masada yer alan başlıklar arasında bulunuyor.