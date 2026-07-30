İLKOKUL KAYITLARI TARİHİ 2026: Adrese dayalı ilkokul kayıtları başladı mı, ne zaman, nereden yapılır? MEB İlkokul e-Kayıt sonuçları açıklandı mı?
2026-2027 eğitim döneminde ilkokul 1. sınıfa adım atacak öğrencilerin hangi okula kayıt yaptıracağı velilerin gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin ikamet adresleri esas alınarak MERNİS verileri üzerinden otomatik biçimde gerçekleştirilen yerleştirme işlemleri, MEB'in e-Kayıt sistemi aracılığıyla yürütülüyor. Çocuklarının kayıtlı olduğu okulu öğrenmek isteyen veliler, e-Devlet ve e-Okul üzerinden yapılacak sorgulamaların ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Peki adrese dayalı ilkokul kayıtları başladı mı, e-Kayıt sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte kayıt sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
İlkokul heyecanı yaşayacak öğrenciler için okul kayıt süreci velilerin yakın takibine girdi. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 1. sınıfa başlayacak çocukların yerleştirileceği okullar, ikamet adresleri dikkate alınarak MEB’in e-Kayıt sistemi üzerinden otomatik olarak belirlenecek. Kayıt işlemleri için okula gitmelerine gerek olup olmadığını merak eden aileler, e-Devlet ve e-Okul sorgulama ekranlarının açılacağı tarihi araştırıyor. Peki adrese dayalı ilkokul kayıt işlemleri başladı mı, öğrencilerin kayıtlı olduğu okul ne zaman belli olacak? İşte ilkokul e-Kayıt sürecine ilişkin ayrıntılar…
İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İlkokul 1. sınıf ile ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, ikamet adresleri dikkate alınarak sistem üzerinden otomatik biçimde yapılacak. Adrese dayalı yerleştirme sonuçları 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü erişime açılacak.
İLKOKUL KAYITLARI NASIL, NEREDEN YAPILIR?
İlkokul 1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıtları, MERNİS’te yer alan ikamet adreslerine göre otomatik olarak oluşturuluyor. Bu nedenle velilerin kayıt için okula gitmesine ya da ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.
Taşınma, adres güncellemesi veya farklı bir gerekçeyle okul değişikliği talep eden veliler ise yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra ilgili okul müdürlüklerine müracaat edebiliyor.