İLKOKUL KAYITLARI TARİHİ 2026: Adrese dayalı ilkokul kayıtları başladı mı, ne zaman, nereden yapılır? MEB İlkokul e-Kayıt sonuçları açıklandı mı?

İLKOKUL KAYITLARI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

İlkokul 1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıtları, MERNİS’te yer alan ikamet adreslerine göre otomatik olarak oluşturuluyor. Bu nedenle velilerin kayıt için okula gitmesine ya da ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Taşınma, adres güncellemesi veya farklı bir gerekçeyle okul değişikliği talep eden veliler ise yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra ilgili okul müdürlüklerine müracaat edebiliyor.