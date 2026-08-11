iPhone 17’ye zam geldi mi? Apple iPhone fiyatlarına yeni zam mı geliyor? Güncel iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max fiyatı ne kadar?

Apple cephesinde iPhone 18 serisine yönelik hazırlıklar devam ederken, iPhone 17 modellerinin fiyatlarıyla ilgili yeni bir iddia teknoloji gündemine taşındı. Şirketin dünya genelinde geçerli olacak kapsamlı bir fiyat güncellemesine hazırlanabileceği ve iPhone 17 serisinde artışa gidebileceği öne sürülüyor. Peki, iPhone 17’ye zam yapıldı mı, Apple yeni bir fiyat artışına mı hazırlanıyor? İşte iPhone 17 serisinin güncel satış fiyatlarına ilişkin son durum...