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        Haberler Bilgi iPhone 17’ye zam geldi mi? Apple iPhone fiyatlarına yeni zam mı geliyor? Güncel iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max fiyatı ne kadar?

        iPhone 17’ye zam geldi mi? Apple iPhone fiyatlarına yeni zam mı geliyor? Güncel iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max fiyatı ne kadar?

        iPhone 18 ailesinin tanıtımına yönelik beklentiler sürerken, Apple'ın mevcut iPhone 17 modellerinde küresel ölçekte yeni bir fiyat artışına hazırlanabileceği iddiası gündeme geldi. Şirketin 10 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla iPhone 17 serisinin satış fiyatlarını yeniden düzenleyebileceği öne sürülürken, gözler Apple'ın resmi fiyat listesine çevrildi. Apple, haziran ayında da bellek ve depolama maliyetlerindeki yükselişi gerekçe göstererek Mac, iPad ve bazı diğer ürün gruplarında fiyat artışına gitmişti. Peki, iPhone 17'ye zam geldi mi, Apple iPhone fiyatlarını yeniden artıracak mı? İşte güncel iPhone 17 fiyatları ve son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 17:10 Güncelleme:
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        1

        Apple cephesinde iPhone 18 serisine yönelik hazırlıklar devam ederken, iPhone 17 modellerinin fiyatlarıyla ilgili yeni bir iddia teknoloji gündemine taşındı. Şirketin dünya genelinde geçerli olacak kapsamlı bir fiyat güncellemesine hazırlanabileceği ve iPhone 17 serisinde artışa gidebileceği öne sürülüyor. Peki, iPhone 17’ye zam yapıldı mı, Apple yeni bir fiyat artışına mı hazırlanıyor? İşte iPhone 17 serisinin güncel satış fiyatlarına ilişkin son durum...

        2

        IPHONE 17'YE ZAM GELDİ Mİ?

        Çin merkezli sızıntı kaynağı Fixed Focus Digital, Apple’ın 10 Ağustos Pazartesi itibarıyla iPhone 17 serisinin fiyat politikasında değişikliğe gidebileceğini öne sürdü. İddiaya göre olası fiyat artışının arkasında, yeni nesil iPhone modellerinin üretiminin hızlandırılması ve mevcut modellerin üretim hacminin azaltılması bulunuyor.

        Apple cephesinden ise söz konusu zam iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        3

        IPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?

        Apple’ın alışılmış tanıtım takvimini sürdürmesi halinde iPhone 18 Pro Max’in Eylül 2026’da duyurulması ve kısa süre içinde raflardaki yerini alması bekleniyor.

        Modelin ABD’deki başlangıç fiyatının ise önceki seviyesini koruyarak 1.199 dolar civarında olması öngörülüyor.

        4

        GÜNCEL IPHONE 17 FİYATI NE KADAR?

        256 GB

        Başlangıç fiyatı: 84.999 TL

        512 GB

        Başlangıç fiyatı: 98.999 TL

        5

        GÜNCEL IPHONE 17 PRO FİYATI

        6.3 inç ekran

        Başlangıç fiyatı: 119.999 TL

        GÜNCEL IPHONE 17 PRO MAX FİYATI

        6.9 inç ekran

        Başlangıç fiyatı: 132.999 TL

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