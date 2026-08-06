İSKİ 6 AĞUSTOS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI | İstanbul barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu, son durum ne?
İstanbul'da etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar, barajlardaki su seviyelerini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Yağışların azalması ve artan su tüketimiyle birlikte kentteki barajların doluluk oranlarında yaşanan değişim yakından izleniyor. İstanbullular, su kaynaklarının mevcut durumunu öğrenmek için İSKİ tarafından her gün açıklanan verileri takip ediyor. Peki, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte barajlardaki güncel su seviyesi ve son veriler...
İstanbul’a içme suyu sağlayan barajların 6 Ağustos 2026 tarihli doluluk verileri İSKİ tarafından açıklandı. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere’deki son durum, yaz sıcaklıklarının etkisini artırmasıyla birlikte yakından takip ediliyor. Yağışların azalması ve su tüketiminin yükselmesi, kentteki su rezervlerine yönelik ilgiyi de artırmış durumda. İşte 6 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul barajlarında ölçülen güncel doluluk oranları ve öne çıkan ayrıntılar...
İSKİ 6 AĞUSTOS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 52,67 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 74,71
Darlık Barajı: yüzde 70,42
Elmalı Barajı: yüzde 84,27
Terkos Barajı: yüzde 44,09
Alibey Barajı: yüzde 51,73
Büyükçekmece Barajı: yüzde 37,25
Sazlıdere Barajı: yüzde 30,22
Istrancalar Barajı: yüzde 33,17
Kazandere Barajı: yüzde 26,43
Pabuçdere Barajı: yüzde 20,73