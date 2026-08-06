İSKİ 6 AĞUSTOS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI | İstanbul barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu, son durum ne?

İstanbul’a içme suyu sağlayan barajların 6 Ağustos 2026 tarihli doluluk verileri İSKİ tarafından açıklandı. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere’deki son durum, yaz sıcaklıklarının etkisini artırmasıyla birlikte yakından takip ediliyor. Yağışların azalması ve su tüketiminin yükselmesi, kentteki su rezervlerine yönelik ilgiyi de artırmış durumda. İşte 6 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul barajlarında ölçülen güncel doluluk oranları ve öne çıkan ayrıntılar...