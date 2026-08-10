İŞKUR OKULLARA 30 BİN GÜVENLİK ALIMI SON DURUM: 2026 MEB okullara güvenlik görevlisi alımı ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu, nasıl başvuru yapılır?
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki güvenlik tedbirlerini güçlendirmeye yönelik hazırlıklar hız kazandı. Planlamaya göre 81 ilde toplam 30 bin güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Görevlendirilecek personelin okul giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlaması, ayrıca kurumların ihtiyaçlarına göre farklı noktalarda görev yapması planlanıyor. Uygulamayla birlikte her okulda en az bir güvenlik personelinin bulunması hedefleniyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmesi beklenen alımlar için başvuru tarihleri, şartlar ve adaylarda aranacak kriterler ise merak konusu oldu. Peki MEB okul güvenlik görevlisi alımı ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek ve başvuru şartları neler olacak? İşte 2026 MEB-İŞKUR güvenlik görevlisi alımına ilişkin son gelişmeler...
Yeni eğitim dönemi için okullarda güvenliği artırmaya yönelik yeni bir istihdam hazırlığı gündeme geldi. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan saldırıların ardından alınan önlemler kapsamında, okullarda görev yapmak üzere 81 ilde 30 bin güvenlik personelinin istihdam edilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek süreçte başvuruların İŞKUR aracılığıyla alınması bekleniyor. Peki okul güvenlik görevlisi alımı ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak ve adaylarda hangi şartlar aranacak? İşte 30 bin kişilik güvenlik personeli istihdamına ilişkin öne çıkan detaylar...
OKULLARA 30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
14 Eylül 2026’da başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırılması için 81 ilde toplam 30 bin güvenlik personelinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülecek alımlarda başvurular İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Başvuru tarihleri ile adaylarda aranacak şartların ise önümüzdeki günlerde yayımlanacak resmi duyurularla açıklanması bekleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER, BELLİ OLDU MU?
Adayların güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek, işe alım sürecindeki mülakatlar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek. Personel görevlendirmelerinde okulların öğrenci kapasitesi, bulunduğu bölgenin özellikleri, güvenlik gereksinimi ve fiziki koşulları göz önünde bulundurulacak. İŞKUR’un ilanları yayımlamasının ardından belirlenen kriterleri karşılayan adaylar başvurularını yapabilecek.
Alınacak güvenlik personeline ait kontenjanların il ve okullara dağılımının ise valilikler koordinasyonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.
OKUL GİRİŞLERİNDE DENETİMİN GÜÇLENMESİ HEDEFLENİYOR!
Yeni uygulamayla, daha önce duyurulan 7 Basamaklı Okul Güvenliği Modeli’nin fiziki güvenlik ve erken müdahale boyutunun daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.
Okul giriş ve çıkış noktalarında görev yapacak güvenlik personeli; öğrenci, veli ve ziyaretçi trafiğini kontrol altında tutacak. Olağan dışı hareketlilik, şüpheli kişiler veya risk oluşturabilecek durumlar tespit edildiğinde ise okul yönetimi ile güvenlik birimlerine hızlı şekilde bilgi verilecek.