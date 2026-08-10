İŞKUR OKULLARA 30 BİN GÜVENLİK ALIMI SON DURUM: 2026 MEB okullara güvenlik görevlisi alımı ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu, nasıl başvuru yapılır?

Yeni eğitim dönemi için okullarda güvenliği artırmaya yönelik yeni bir istihdam hazırlığı gündeme geldi. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan saldırıların ardından alınan önlemler kapsamında, okullarda görev yapmak üzere 81 ilde 30 bin güvenlik personelinin istihdam edilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek süreçte başvuruların İŞKUR aracılığıyla alınması bekleniyor. Peki okul güvenlik görevlisi alımı ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak ve adaylarda hangi şartlar aranacak? İşte 30 bin kişilik güvenlik personeli istihdamına ilişkin öne çıkan detaylar...