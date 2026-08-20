İŞKUR OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU: MEB 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, başvuru şartları neler?
Yeni eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken, okullarda görevlendirilecek 30 bin güvenlik personeline ilişkin başvuru süreci adayların gündemindeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla 81 ilde yapılması planlanan alımlarda, her okulda en az bir güvenlik görevlisinin bulunması hedefleniyor. İŞKUR üzerinden yürütülecek süreç kapsamında görevlendirilecek personelin özellikle okul giriş ve çıkışlarında güvenliğin sağlanmasına katkı sunması bekleniyor. Peki, okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı için başvurular başladı mı, başvuru takvimi ne zaman açıklanacak ve adaylarda hangi şartlar aranacak? İşte MEB ve İŞKUR güvenlik görevlisi alımına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik hazırlıklar sürerken, okullarda görevlendirilmek üzere 30 bin yeni güvenlik personeli alınması gündeme geldi. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan saldırıların ardından hız kazanan çalışma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülecek. Personel alımlarının İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanırken, adaylar başvuru tarihleri, izlenecek yöntem ve aranacak kriterlere odaklandı. Peki, okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak ve kimler başvurabilecek? İşte sürece ilişkin öne çıkan bilgiler…
OKULLARA 30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
14 Eylül 2026’da başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırılması için 81 ilde toplam 30 bin güvenlik personelinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülecek alımlarda başvurular İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Başvuru tarihleri ile adaylarda aranacak şartların ise yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce gerçekleştirilmesi bekleniyor.
30 BİN GÜVENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Adayların güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek, işe alım sürecindeki mülakatlar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek. Personel görevlendirmelerinde okulların öğrenci kapasitesi, bulunduğu bölgenin özellikleri, güvenlik gereksinimi ve fiziki koşulları göz önünde bulundurulacak. İŞKUR’un ilanları yayımlamasının ardından belirlenen kriterleri karşılayan adaylar başvurularını yapabilecek.
Alınacak güvenlik personeline ait kontenjanların il ve okullara dağılımının ise valilikler koordinasyonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
30 bin güvenlik personeli alımında adaylardan istenecek koşullar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
İstihdamın özel güvenlik görevlisi statüsünde yapılması durumunda, başvuru yapacak kişilerin ilgili mevzuatta yer alan kriterleri karşılaması ve geçerliliği devam eden özel güvenlik kimlik kartına sahip olması bekleniyor. Yaş sınırı, öğrenim durumu, adli sicil şartı ve diğer başvuru kriterleri ise resmi ilan yayımlandığında netleşecek.
BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK?
Başvuru sürecinin açılmasıyla birlikte adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak iş ilanları ve program duyurularını inceleyebilecek. Kontenjanların il ve ilçe bazında belirlenmesi durumunda ise başvurular, adayların ikamet ettiği ya da ilanda açıkça belirtilen bölgelerdeki kadrolar için gerçekleştirilebilecek.