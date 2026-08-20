İŞKUR OKULLARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU: MEB 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, başvuru şartları neler?

Eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik hazırlıklar sürerken, okullarda görevlendirilmek üzere 30 bin yeni güvenlik personeli alınması gündeme geldi. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan saldırıların ardından hız kazanan çalışma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülecek. Personel alımlarının İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanırken, adaylar başvuru tarihleri, izlenecek yöntem ve aranacak kriterlere odaklandı. Peki, okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak ve kimler başvurabilecek? İşte sürece ilişkin öne çıkan bilgiler…