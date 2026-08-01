İstanbul'da denize girmek yasak mı? İki kaymakamlık tarafından açıklama geldi! İşte İstanbul'da denize girmenin yasak olduğu sahiller

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle iki ilçede denize giriş yasakları geldi. Buna göre İstanbul'un bazı plajlarında 1 Ağustos bugün ve 2 Ağustos yani yarın bazı sahil ve plajlarda denize giriş yasak olacak. Peki, bu plaj ve sahiller hangileri? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...