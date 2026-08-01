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        Haberler Bilgi İstanbul'da denize girmek yasak mı? İki kaymakamlık tarafından açıklama geldi! İşte İstanbul'da denize girmenin yasak olduğu sahiller

        İstanbul'da denize girmek yasak mı? İki kaymakamlık tarafından açıklama geldi! İşte İstanbul'da denize girmenin yasak olduğu sahiller

        İstanbul'da hava durumu raporlarında da belirtildiği üzere şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına etkili oluyor. Rüzgarın etkisiyle birlikte bazı sahillerde denize girmek tehlikeli hale geliyor. Bu nedenle bazı ilçelerde denize giriş yasaklandı. Peki, İstanbul'da 1 Ağustos ve 2 Ağustos bugün ve yarın denize girmek yasak mı? İşte merak edilen soruyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 16:38 Güncelleme:
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        İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle iki ilçede denize giriş yasakları geldi. Buna göre İstanbul'un bazı plajlarında 1 Ağustos bugün ve 2 Ağustos yani yarın bazı sahil ve plajlarda denize giriş yasak olacak. Peki, bu plaj ve sahiller hangileri? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

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        İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

        İstanbul'da Arnavutköy ve Beykoz ilçelerindeki plaj ve sahillerde denize girmek 1 Ağustos ve 2 Ağustos günlerinde denize girmek yasak oalcak.

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        İSTANBUL'DA DENİZE GİRİŞ YASAĞI OLAN PLAJLAR VE SAHİLLER

        İşte İstanbul'da 1 - 2 Ağustos tarihjlerinde denize girmenin yasaklandığı plaj ve sahiller:

        Beykoz

        Riva Plajı

        Poyrazköy Plajı

        Elmasburnu Plajı

        Riva 2. Koy

        Arnavutköy

        Karaburun Sahili (Halk Plajı)

        Yeniköy Plajı

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