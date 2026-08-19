İstanbul hissedilen peş peşe depremler! 19 Ağustos Çarşamba AFAD - Kandilli son depremler listesi
İstanbul'da yaşayan kent sakinleri bugün hissedilen sarsıntıların ardından deprem olup olmadığını araştırmaya başladı. Gün içerisinde meydana gelen depremler sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler yakından takip ediliyor. Özellikle akşam saatlerinde hissedilen sarsıntılar, arama motorlarında deprem sorgulamalarının artmasına neden oldu. Saat 17.43 ve 18.15'te meydana gelen sarsıntıların ardında, İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede? soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 19 Ağustos Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi ve güncel deprem bilgileri...
İstanbul'da sarsıntı hissedenler, sosyal medyada ve arama motorlarında "deprem mi oldu" sorusuna yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü ve konumuna ilişkin güncel bilgiler sunuyor. Kandilli tarafından yapılan bildirimlerde saat 17.43'te 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı, saat 18.15'te ise 2.3 büyüklüğünde başka bir sarsıntı kaydedildi. İstanbul deprem son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, özellikle hissedilen sarsıntıların detayları merak ediliyor. Peki İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi 19 Ağustos Çarşamba son depremler listesi...
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
İstanbul'da gün içerisinde hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 17.43'te 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntıya ilişkin bildirim yapıldı.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'un çeşitli noktalarında da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul'un çeşitli noktalarında da hissedildi.
Öte yandan, merkez üssü Adalar olan 1.5, 2.2, 2.3, 2.6 büyüklüklerinde depremler de kaydedildi.
19 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.
Deprem büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi bilgiler kurumların güncel verileri üzerinden takip edilebiliyor. Bu nedenle deprem son dakika gelişmelerinde resmi kaynaklardaki güncel kayıtların esas alınması önem taşıyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-08-19 18:13:4740.78229.0957.0ML2.3Marmara Denizi - [08.73 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-19 17:43:4640.7706729.085337.0ML3.2Marmara Denizi - [10.23 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-19 17:41:1538.2623337.728177.12ML1.5Akçadağ (Malatya)
2026-08-19 17:33:4440.7851729.0867.0ML2.3Marmara Denizi - [08.82 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-19 17:09:1938.307540.326.8ML2.8Dicle (Diyarbakır)
2026-08-19 17:03:3040.7458329.05556.86ML2.6Marmara Denizi - [11.37 km] Çınarcık (Yalova)
2026-08-19 16:42:3836.3933336.937839.28ML1.9Afrin, Halep (Suriye) - [26.40 km] Reyhanlı (Hatay)
2026-08-19 16:08:1840.7786729.0799.51ML2.2Marmara Denizi - [09.70 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-19 15:05:05 40.77783 29.093 14.69 ML 1.5 Marmara Denizi - [09.21 km] Adalar (İstanbul)
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER