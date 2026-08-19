İstanbul'da sarsıntı hissedenler, sosyal medyada ve arama motorlarında "deprem mi oldu" sorusuna yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü ve konumuna ilişkin güncel bilgiler sunuyor. Kandilli tarafından yapılan bildirimlerde saat 17.43'te 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı, saat 18.15'te ise 2.3 büyüklüğünde başka bir sarsıntı kaydedildi. İstanbul deprem son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, özellikle hissedilen sarsıntıların detayları merak ediliyor. Peki İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi 19 Ağustos Çarşamba son depremler listesi...