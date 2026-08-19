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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul hissedilen peş peşe depremler! 19 Ağustos Çarşamba AFAD - Kandilli son depremler listesi

        İstanbul hissedilen peş peşe depremler! 19 Ağustos Çarşamba AFAD - Kandilli son depremler listesi

        İstanbul'da yaşayan kent sakinleri bugün hissedilen sarsıntıların ardından deprem olup olmadığını araştırmaya başladı. Gün içerisinde meydana gelen depremler sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler yakından takip ediliyor. Özellikle akşam saatlerinde hissedilen sarsıntılar, arama motorlarında deprem sorgulamalarının artmasına neden oldu. Saat 17.43 ve 18.15'te meydana gelen sarsıntıların ardında, İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede? soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 19 Ağustos Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi ve güncel deprem bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 19:10 Güncelleme:
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        İstanbul'da sarsıntı hissedenler, sosyal medyada ve arama motorlarında "deprem mi oldu" sorusuna yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü ve konumuna ilişkin güncel bilgiler sunuyor. Kandilli tarafından yapılan bildirimlerde saat 17.43'te 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı, saat 18.15'te ise 2.3 büyüklüğünde başka bir sarsıntı kaydedildi. İstanbul deprem son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, özellikle hissedilen sarsıntıların detayları merak ediliyor. Peki İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi 19 Ağustos Çarşamba son depremler listesi...

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        İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

        İstanbul'da gün içerisinde hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 17.43'te 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntıya ilişkin bildirim yapıldı.

        AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'un çeşitli noktalarında da hissedildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul'un çeşitli noktalarında da hissedildi.

        Öte yandan, merkez üssü Adalar olan 1.5, 2.2, 2.3, 2.6 büyüklüklerinde depremler de kaydedildi.

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        19 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

        Deprem büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi bilgiler kurumların güncel verileri üzerinden takip edilebiliyor. Bu nedenle deprem son dakika gelişmelerinde resmi kaynaklardaki güncel kayıtların esas alınması önem taşıyor.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        2026-08-19 18:13:4740.78229.0957.0ML2.3Marmara Denizi - [08.73 km] Adalar (İstanbul)

        2026-08-19 17:43:4640.7706729.085337.0ML3.2Marmara Denizi - [10.23 km] Adalar (İstanbul)

        2026-08-19 17:41:1538.2623337.728177.12ML1.5Akçadağ (Malatya)

        2026-08-19 17:33:4440.7851729.0867.0ML2.3Marmara Denizi - [08.82 km] Adalar (İstanbul)

        2026-08-19 17:09:1938.307540.326.8ML2.8Dicle (Diyarbakır)

        2026-08-19 17:03:3040.7458329.05556.86ML2.6Marmara Denizi - [11.37 km] Çınarcık (Yalova)

        2026-08-19 16:42:3836.3933336.937839.28ML1.9Afrin, Halep (Suriye) - [26.40 km] Reyhanlı (Hatay)

        2026-08-19 16:08:1840.7786729.0799.51ML2.2Marmara Denizi - [09.70 km] Adalar (İstanbul)

        2026-08-19 15:05:05 40.77783 29.093 14.69 ML 1.5 Marmara Denizi - [09.21 km] Adalar (İstanbul)

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        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-08-19 05:47:05 39.37 40.65617 7.0 ML 1.3 Yedisu (Bingöl)
        2026-08-19 05:38:36 37.15033 30.25883 71.26 ML 2.0 Korkuteli (Antalya)
        2026-08-19 05:37:23 38.0495 27.46833 7.0 ML 1.3 Torbalı (İzmir)
        2026-08-19 05:30:34 38.45433 39.67167 12.86 ML 1.0 Maden (Elazığ)
        2026-08-19 05:28:57 38.49056 39.66833 7.0 ML 1.9 Maden (Elazığ)
        2026-08-19 05:23:15 39.1875 28.23417 12.81 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-19 05:06:35 37.62944 29.93722 7.0 ML 1.2 Yeşilova (Burdur)
        2026-08-19 04:52:26 39.189 27.9795 7.02 ML 1.6 Akhisar (Manisa)
        2026-08-19 04:44:10 38.14317 38.4005 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-08-19 04:03:38 38.14983 26.6435 7.0 ML 0.8 Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [09.47 km] Urla (İzmir)
        2026-08-19 03:41:36 36.8485 25.97217 7.62 ML 1.6 Ege Denizi
        2026-08-19 03:39:45 39.1725 28.10017 7.95 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-19 03:21:36 39.01267 42.052 8.32 ML 1.2 Bulanık (Muş)
        2026-08-19 03:20:48 38.10033 38.51783 7.0 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
        2026-08-19 02:41:31 39.20133 28.1585 5.11 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-19 02:32:11 37.8385 26.93917 7.0 ML 0.8 Ege Denizi - [24.51 km] Menderes (İzmir)
        2026-08-19 02:05:44 35.99767 31.45717 6.58 ML 1.5 Akdeniz - [75.69 km] Alanya (Antalya)
        2026-08-19 02:03:27 38.46417 39.17033 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
        2026-08-19 01:59:14 38.45683 39.16967 7.0 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
        2026-08-19 01:57:49 38.45067 39.16667 7.0 ML 1.5 Sivrice (Elazığ)
        2026-08-19 01:57:15 38.4465 39.17133 7.0 ML 1.5 Sivrice (Elazığ)
        2026-08-19 01:49:27 38.47217 39.16933 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
        2026-08-19 01:30:18 39.11667 28.30017 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-19 01:16:13 39.53033 25.1615 6.57 ML 1.4 Ege Denizi - [77.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
        2026-08-19 01:02:02 38.456 39.1715 7.0 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)
        2026-08-19 00:51:17 36.685 29.30933 7.0 ML 1.3 Seydikemer (Muğla)
        2026-08-19 00:40:28 39.15433 28.3085 7.05 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-19 00:27:49 39.28217 28.0975 7.9 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-19 00:23:46 39.2675 28.09233 7.09 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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