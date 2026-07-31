İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR: 31 Temmuz 2026 İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Bugün kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar

BUGÜN HANGİ YOLLAR, NE ZAMAN TRAFİĞE KAPATILACAK?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 31 Temmuz 2026 tarihinde Sarıyer’de bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu.

Açıklamaya göre bazı yollar saat 12.00’den itibaren araç trafiğine kapatılacak. Kısıtlama, etkinliğin sona ermesine kadar devam edecek. Etkinliğin bitiş saati ise henüz açıklanmadı.