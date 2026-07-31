İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR: 31 Temmuz 2026 İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Bugün kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar
İstanbul'da bugün uygulanacak yol kapatma kararları, kentte seyahat edecek sürücülerin gündemine geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yolların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Ulaşımda aksama yaşamamak isteyen vatandaşlar, kapalı yolların yanı sıra kullanılabilecek alternatif güzergâhları da araştırıyor. Peki 31 Temmuz'da İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapanacak? İşte yol kapatma saatleri ve sürücülere önerilen alternatif rotalar…
İstanbul’da 31 Temmuz günü trafiğe çıkacak sürücüleri bazı güzergahlarda ulaşım düzenlemeleri bekliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde yapılacak etkinlik nedeniyle çevredeki bazı yollar belirli saatlerde araç geçişine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından açıklanan tedbirler kapsamında, sürücülerin alternatif güzergâhlara yönelmesi isteniyor. Peki bugün İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak, ulaşım hangi rotalardan sağlanacak? İşte trafiğe kapatılacak yollar ve kullanılabilecek alternatif güzergahlar…
BUGÜN HANGİ YOLLAR, NE ZAMAN TRAFİĞE KAPATILACAK?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 31 Temmuz 2026 tarihinde Sarıyer’de bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu.
Açıklamaya göre bazı yollar saat 12.00’den itibaren araç trafiğine kapatılacak. Kısıtlama, etkinliğin sona ermesine kadar devam edecek. Etkinliğin bitiş saati ise henüz açıklanmadı.
Trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle:
Maslak Büyükdere Caddesi’nden TEM Kuzey Yanyol’a katılım noktası,
TEM Kuzey Yanyol’da Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımından Rams Park Stadyumu yönüne gidiş,
TEM Kuzey Yanyol Seyrantepe İSPARK varyantında kuzeyden güneye yapılan dönüşler,
Metin Oktay Caddesi’nin her iki yönü,
Seyrantepe Etfal Hastanesi’nden TEM Kuzey Yanyol’a bağlantı noktası.