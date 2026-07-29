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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da elektrik kesintisi! 18 ilçede 9 saate varan planlı elektrik kesintisi yaşanacak

        İstanbul'da elektrik kesintisi! 18 ilçede 9 saate varan planlı elektrik kesintisi yaşanacak

        İstanbul'da yaşayan kent sakinlerini ilgilendiren planlı elektrik kesintisi duyurusu yapıldı. Bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında kent genelinde 18 ilçede farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı bölgelerde kesinti süresinin 9 saate kadar ulaşacağı bildirildi. Kent sakinleri ise elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi mahallelerde kesinti yaşanacağını araştırmaya başladı. Planlı çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere kademeli olarak yeniden enerji verilecek. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde elektrik kesintisi var? İşte 29 Temmuz 2026 İstanbul elektrik kesintisi listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 00:30 Güncelleme:
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        İstanbul'da planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanıyor. Dağıtım şirketinin yayımladığı kesinti programına göre çalışmalar gün boyunca farklı saatlerde devam edecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşların tedbirli olmaları ve planlamalarını buna göre yapmaları öneriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrikler belirlenen saatler içerisinde yeniden verilecek. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve elektrikler saat kaçta gelecek? İşte ilçe ilçe elektrik kesintisi detayları.

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        İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

        Planlı bakım ve şebeke çalışmaları kapsamında aşağıdaki ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak:

        Arnavutköy

        Bahçelievler

        Bakırköy

        Başakşehir

        Bayrampaşa

        Beyoğlu

        Büyükçekmece

        Çatalca

        Esenyurt

        Eyüpsultan

        Fatih

        Gaziosmanpaşa

        Güngören

        Kağıthane

        Sarıyer

        Silivri

        Sultangazi

        Zeytinburnu

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        Elektrik kesintilerinin bakım ve yatırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından sona ermesi bekleniyor. İlçelere ve mahallelere göre kesinti saatleri farklılık gösterirken, bazı bölgelerde çalışmaların 9 saate kadar sürebileceği belirtildi. Çalışmalar tamamlandıkça bölgelere kademeli olarak yeniden enerji verilecek.

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        ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Vatandaşlar, bağlı bulundukları elektrik dağıtım şirketinin resmi internet sitesi üzerinden ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini girerek planlı elektrik kesintisi saatlerini öğrenebiliyor. Güncel duyurular sayesinde kesintinin başlangıç ve bitiş saatleri ile çalışmaların durumu takip edilebiliyor.

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        İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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