İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI: BEDAŞ duyurusu ile 9 Ağustos 2026 Pazar İstanbul'da elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman gelecek, saat kaçta?
İstanbul'da 9 Ağustos Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin programı belli oldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde belirli saat aralıklarında enerji verilemeyeceğini duyurdu. Kesinti programının açıklanmasının ardından vatandaşlar, yaşadıkları bölgede elektriğin hangi saatlerde kesileceğini ve yeniden ne zaman verileceğini araştırmaya başladı. Peki 9 Ağustos Pazar günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, kesintiler saat kaçta başlayıp ne zaman sona erecek? İşte BEDAŞ'ın güncel kesinti listesi…
İstanbul’un bazı bölgelerinde 9 Ağustos Pazar günü elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ tarafından yayımlanan çalışma programına göre, şebekede gerçekleştirilecek bakım ve onarım faaliyetleri nedeniyle belirli ilçe ve mahallelere geçici süreyle enerji verilemeyecek. Günlük planın duyurulmasıyla birlikte kesintiden etkilenecek bölgeler ve elektriklerin yeniden verileceği saatler merak konusu oldu. Peki 9 Ağustos’ta İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte BEDAŞ’ın açıkladığı güncel elektrik kesintisi programı…
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin duyurusuna göre, 9 Ağustos Pazar günü İstanbul genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak. Farklı saat dilimlerinde uygulanacak kesintilerin toplam 7 ilçeyi etkileyeceği bildirildi.
KESİNTİLER HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde;
Bağcılar
Büyükçekmece
Esenler
Esenyurt
Gaziosmanpaşa
Sarıyer
Zeytinburnu