İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI: BEDAŞ duyurusu ile 9 Ağustos 2026 Pazar İstanbul'da elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman gelecek, saat kaçta?

İstanbul’un bazı bölgelerinde 9 Ağustos Pazar günü elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ tarafından yayımlanan çalışma programına göre, şebekede gerçekleştirilecek bakım ve onarım faaliyetleri nedeniyle belirli ilçe ve mahallelere geçici süreyle enerji verilemeyecek. Günlük planın duyurulmasıyla birlikte kesintiden etkilenecek bölgeler ve elektriklerin yeniden verileceği saatler merak konusu oldu. Peki 9 Ağustos’ta İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte BEDAŞ’ın açıkladığı güncel elektrik kesintisi programı…