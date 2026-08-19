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        Haberler Bilgi İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ 2026-2027 | İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte mesafeye göre güncel servis ücretleri...

        İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ 2026-2027 | İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte mesafeye göre güncel servis ücretleri...

        2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, İstanbul'daki okul servis ücretleri velilerin gündemindeki yerini aldı. Yeni dönem için belirlenen resmi tarifenin açıklanmasıyla birlikte servis ücretlerinin öğrencinin ev ile okul arasındaki mesafeye göre değişeceği netleşti. Peki, İstanbul'da 2026-2027 okul servis ücretleri ne kadar, kilometreye göre hangi tutarlar uygulanacak? İşte yeni eğitim yılı öncesinde açıklanan güncel servis tarifesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Okulların açılmasına kısa bir süre kala ailelerin eğitim bütçesinde önemli bir yer tutan servis masrafları yeniden gündeme geldi. İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servisi ücret tarifesi belirlenirken, ödenecek tutarlar servis güzergâhının kilometre uzunluğuna göre farklılık gösteriyor. Yeni dönem öncesinde veliler, çocuklarının ulaşımı için aylık ne kadar ödeme yapacağını araştırıyor. Peki, İstanbul’da okul servis ücretleri kaç TL oldu? İşte mesafeye göre uygulanacak 2026-2027 güncel servis ücretleri...

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        İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!

        İstanbul’da okul servis ücretleri yeni eğitim öğretim dönemi öncesi yüzde 10 zamlandı.

        Yeni tarifede ücretler, okul ile öğrenci evi arasındaki mesafeye göre belirlenirken, aylık ve yıllık ücretler ayrı ayrı açıklandı. Tarifede yer alan ücretler azami hadleri gösteriyor ve KDV’yi kapsıyor.

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        MESAFEYE GÖRE SERVİS ÜCRETLERİ 2026-2027

        Yeni dönemde uygulanacak aylık ve yıllık azami servis ücretleri şöyle:

        0-1 km: Aylık 4.456 TL, yıllık 39.970 TL

        1-3 km: Aylık 4.772 TL, yıllık 42.804 TL

        3-5 km: Aylık 5.157 TL, yıllık 46.258 TL

        5-7 km: Aylık 5.379 TL, yıllık 48.249 TL

        7-9 km: Aylık 5.671 TL, yıllık 50.868 TL

        9-11 km: Aylık 6.569 TL, yıllık 58.923 TL

        11-13 km: Aylık 7.561 TL, yıllık 67.822 TL

        13-15 km: Aylık 7.942 TL, yıllık 71.239 TL

        15-17 km: Aylık 8.573 TL, yıllık 76.899 TL

        17-19 km: Aylık 9.064 TL, yıllık 81.304 TL

        19-21 km: Aylık 9.645 TL, yıllık 86.515 TL

        21-23 km: Aylık 10.046 TL, yıllık 90.112 TL

        23-25 km: Aylık 10.436 TL, yıllık 93.610 TL

        25 km üzeri: Her ilave kilometre için 87,99 TL ücret uygulanacak.

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        SERVİS ÜCRETİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılında okul servislerinin yıllık ücretleri, 8,97 aylık eğitim dönemi esas alınarak hesaplanacak. Okulun haftada 2 gün eğitim vermesi durumunda aylık servis ücretinin yüzde 60’ı, 3 gün eğitim verilmesi halinde yüzde 75’i, 4 gün eğitim yapılması durumunda ise yüzde 90’ı tahsil edilecek.

        Veliler, servis bedellerini yıllık ya da yarıyıllık tutar üzerinden taksitli şekilde ödeyebilecek. Ödemeler nakit veya kredi kartıyla gerçekleştirilebilecek. Yıllık ücretin peşin ödenmesi halinde ise velilere yüzde 5 indirim uygulanacak.

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        25 KİLOMETRE SONRASINDA FİYAT ARTACAK

        Okul servis ücretlerinin belirlenmesinde, öğrencinin evi ile okulu arasındaki ulaşılabilir en kısa otobüs ve minibüs güzergâhı dikkate alınacak. Hesaplama yalnızca tek yön mesafesi üzerinden yapılacak, dönüş yolu için ayrıca kilometre ücreti eklenmeyecek.

        Güzergâhın 25 kilometreyi aşması halinde, bu sınırın üzerindeki her kilometre için 87,99 TL ek ücret uygulanacak. Servisin köprü kullanması durumunda geçiş bedeli, araçtaki toplam öğrenci sayısına bölünerek ücretlere yansıtılacak.

        KARDEŞLER İÇİN KADEMELİ İNDİRİM YAPILACAK

        Aynı okula servisle giden kardeşler için de indirimli tarife uygulanacak. İlk öğrenci için tam ücret alınırken, ikinci kardeşin servis ücretinde yüzde 10, üçüncü ve sonraki kardeşlerde ise yüzde 20 indirim yapılacak.

        Ancak servis ücretinin resmi tarifede belirtilen tutarın en az yüzde 20 altında belirlenmesi durumunda, bu indirime ek olarak ayrıca kardeş indirimi uygulanmayacak.

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        #istanbul
        #servis ücretleri
        #2026-2027
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