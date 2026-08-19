25 KİLOMETRE SONRASINDA FİYAT ARTACAK

Okul servis ücretlerinin belirlenmesinde, öğrencinin evi ile okulu arasındaki ulaşılabilir en kısa otobüs ve minibüs güzergâhı dikkate alınacak. Hesaplama yalnızca tek yön mesafesi üzerinden yapılacak, dönüş yolu için ayrıca kilometre ücreti eklenmeyecek.

Güzergâhın 25 kilometreyi aşması halinde, bu sınırın üzerindeki her kilometre için 87,99 TL ek ücret uygulanacak. Servisin köprü kullanması durumunda geçiş bedeli, araçtaki toplam öğrenci sayısına bölünerek ücretlere yansıtılacak.

KARDEŞLER İÇİN KADEMELİ İNDİRİM YAPILACAK

Aynı okula servisle giden kardeşler için de indirimli tarife uygulanacak. İlk öğrenci için tam ücret alınırken, ikinci kardeşin servis ücretinde yüzde 10, üçüncü ve sonraki kardeşlerde ise yüzde 20 indirim yapılacak.

Ancak servis ücretinin resmi tarifede belirtilen tutarın en az yüzde 20 altında belirlenmesi durumunda, bu indirime ek olarak ayrıca kardeş indirimi uygulanmayacak.