İSTANBUL TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR LİSTESİ | 16 Ağustos 2026 bugün hangi yollar kapalı olacak, alternatif güzergahlar neler?
İstanbul'da 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası kapsamında ulaşımda geçici düzenlemeler yapıldı. Organizasyon nedeniyle hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda yarış parkurunun geçtiği bazı ana arterler, bağlantı yolları ve çevre güzergahlar belirli saatlerde araç trafiğine kapatıldı. Trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla sürücüler için alternatif rotalar belirlenirken, yola çıkacak İstanbullular kapalı yolların listesini araştırmaya başladı. Peki, 16 Ağustos'ta İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, yollar ne zaman açılacak ve alternatif güzergahlar hangileri? İşte triatlon şampiyonası nedeniyle uygulanan trafik düzenlemesinin ayrıntıları...
Bugün İstanbul’da gerçekleştirilen 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası, kent genelinde trafik akışını da etkiledi. Yarışların güvenli şekilde yapılabilmesi için parkur üzerinde bulunan bazı cadde, bulvar ve bağlantı yolları geçici süreyle araç geçişine kapatıldı. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda uygulanan tedbirler kapsamında sürücüler farklı güzergahlara yönlendirilirken, özellikle yarış alanlarının çevresinde ulaşım planlaması önem kazandı. Peki, 16 Ağustos İstanbul’da trafiğe kapatılan yollar hangileri, hangi alternatif güzergahlar kullanılabilir? İşte trafik düzenlemesine ilişkin merak edilenler...
BUGÜN İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası kapsamında İstanbul’un iki yakasında ulaşımı etkileyen geçici trafik düzenlemeleri hayata geçirildi. Sabah 04.45 itibarıyla başlayan uygulama kapsamında, yarış parkurunda yer alan bazı ana arter ve bağlantı yolları araç geçişine kapatıldı.
Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki belirli güzergâhlarda geçerli olan tedbirlerin, organizasyonun tamamlanmasının ardından sona ermesi bekleniyor.
16 AĞUSTOS İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bugün düzenlenecek triatlon şampiyonası kapsamında saat 04.45'ten programın bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatıldı. İşte trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
- Atatürk Caddesi’nin sahil istikametine çıkan tüm yollar
- Cuma Yolu Caddesi
- Körfez Caddesi
- TEM Otoyolu güney istikametinde Maslak-Sarıyer yan yol ayrımlarından Ankara istikametine transit yol
- TEM Otoyolu güney Maslak yan yoldan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti
- Levent ve Etiler-Baltalimanı istikametinden TEM güneye katılım
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti
- TEM güneyden Anadolu istikameti ayrımları
- Yeni Riva Yolu ve Kavacık’tan Atatürk Caddesi’ne giden güzergâh
- Büyükdere Caddesi’nin Sarıyer istikameti
- Büyükdere Caddesi’nin Zincirlikuyu-Levent istikameti
- Çilekli Tesisleri’nden TEM güneye giden güzergâh
İSTANBUL'DA ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELER?
Trafiğe kapatılan yolları kullanacak sürücüler için belirlenen alternatif güzergahlar şu şekilde:
- Küçüksu Caddesi
- Göksu Caddesi
- Mehmet Ali Birand Caddesi
- Atatürk Caddesi'nin Kavacık istikameti
- Büyükdere Caddesi
- Kuzey Marmara Otoyolu
- D-100 güney
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Avrasya Tüneli Ankara istikameti
- Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan köprü üzerinden TEM güney Ankara istikameti
- Uğur Mumcu Caddesi
KAPATILAN YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün şampiyona kapsamında hayata geçirdiği ulaşım düzenlemesi, organizasyon sona erene kadar yürürlükte kalacak. Yarış programının tamamlanmasıyla birlikte geçici olarak kapatılan yollar kademeli şekilde yeniden araç geçişine açılacak.