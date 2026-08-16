İSTANBUL TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR LİSTESİ | 16 Ağustos 2026 bugün hangi yollar kapalı olacak, alternatif güzergahlar neler?

Bugün İstanbul’da gerçekleştirilen 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası, kent genelinde trafik akışını da etkiledi. Yarışların güvenli şekilde yapılabilmesi için parkur üzerinde bulunan bazı cadde, bulvar ve bağlantı yolları geçici süreyle araç geçişine kapatıldı. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda uygulanan tedbirler kapsamında sürücüler farklı güzergahlara yönlendirilirken, özellikle yarış alanlarının çevresinde ulaşım planlaması önem kazandı. Peki, 16 Ağustos İstanbul’da trafiğe kapatılan yollar hangileri, hangi alternatif güzergahlar kullanılabilir? İşte trafik düzenlemesine ilişkin merak edilenler...