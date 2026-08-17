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        Haberler Bilgi Kabine Toplantısı ne zaman bugün mü? 17 Ağustos Pazartesi bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak mı? İşte detaylar

        Kabine Toplantısı ne zaman bugün mü? 17 Ağustos Pazartesi bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak mı? İşte detaylar

        Kabine Toplantısı ne zaman? Bilindiği üzere Kabine toplantıları bilindiği üzere pazartesi günleri gerçekleşiyor. Bu nedenle bu hafta başta belirtilen sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, 17 Ağustos Pazartesi bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak mı? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 11:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Kabine Toplantısı ne zaman? Hemen her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi günü de kamuoyunda başta belirtilen sorunun cevabı en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, 17 Ağustos Pazartesi bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak mı? İşte detaylar...

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        BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

        Bilindiği üzere son kabine toplantısı son olarak 29 Temmuz'da toplandı. Genllikle Kabine toplantıları iki haftada bir defa yapılıyor. Ancak bugün Kabine Toplantısı'nın yapılacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine toplatısı ile ilgili açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

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