Kabine Toplantısı ne zaman bugün mü? 17 Ağustos Pazartesi bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak mı? İşte detaylar

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Bilindiği üzere son kabine toplantısı son olarak 29 Temmuz'da toplandı. Genllikle Kabine toplantıları iki haftada bir defa yapılıyor. Ancak bugün Kabine Toplantısı'nın yapılacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.