KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE GÜNDEM MADDELERİ | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte Kabine gündemi ve konu başlıkları..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de düzenlenecek Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış gündemindeki önemli gelişmeler ele alınacak. Toplantıda "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların yanı sıra ekonomideki son tablo, ABD ile İran arasındaki gerilim ve farklı bölgelerde devam eden orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınabilecek yeni tedbirlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine üyelerinin ilgili alanlardaki güncel gelişmelere ilişkin sunum yapacağı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması öngörülüyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte toplantının gündeminde yer alması beklenen başlıklar…
Türkiye’nin iç ve dış politikasındaki yoğun gündem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek. Toplantının ana başlıkları arasında “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yol haritası, ekonomik gelişmeler, ABD ile İran arasındaki gerilimin bölgesel etkileri ve orman yangınlarına karşı sürdürülen mücadele yer alacak. İlgili bakanların kapsamlı sunumlar yapması beklenen toplantıda, alınabilecek yeni kararlar ve uygulanacak tedbirler de görüşülecek. Peki Kabine Toplantısı hangi gün ve saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte toplantıda ele alınması beklenen konular ve gündeme dair ayrıntılar…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı, bugün 29 Temmuz Çarşamba günü Beştepe’de gerçekleştirilecek.
Toplantının saat 15.00 ile 16.00 arasında başlaması planlanırken, görüşmelerin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alınan kararlara ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?
Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımlar görüşülecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’nın öncelikli gündem maddelerinden biri “Terörsüz Türkiye” hedefi olacak. Süreç kapsamında yürütülen çalışmaların ulaştığı aşama, ilgili kurumların temasları ve hazırlanması planlanan yasal düzenlemeler toplantıda ayrıntılı biçimde değerlendirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce yasalaştırılması hedeflenen düzenlemeye ilişkin son durumun da kabine üyeleriyle paylaşılması bekleniyor.
ABD-İran hattındaki gelişmeler değerlendirilecek
Toplantıda dış politikadaki önemli başlıklardan biri de ABD ile İran arasında Orta Doğu’da devam eden gerilim olacak. Bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla diplomatik temaslarını sürdüren Ankara, Washington ile Tahran arasındaki gelişmeleri yakından izliyor. Taraflar arasında yeni bir uzlaşma zemini oluşturulmasına yönelik girişimler ve Türkiye’nin diplomatik çabaları kabinede ele alınacak.
Ekonomideki son tablo masaya yatırılacak
Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin küresel ticaret ile enerji piyasaları üzerindeki etkileri de toplantının ekonomi gündeminde yer alacak. Söz konusu gelişmelerin enflasyon ve piyasa dengeleri üzerindeki olası sonuçlarına karşı alınabilecek önlemler değerlendirilecek. Ayrıca Orta Vadeli Program ile 12’nci Kalkınma Planı doğrultusunda sürdürülen ekonomi politikaları ve piyasalardaki güncel görünüm kapsamlı şekilde görüşülecek.