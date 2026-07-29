KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE GÜNDEM MADDELERİ | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte Kabine gündemi ve konu başlıkları..

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımlar görüşülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’nın öncelikli gündem maddelerinden biri “Terörsüz Türkiye” hedefi olacak. Süreç kapsamında yürütülen çalışmaların ulaştığı aşama, ilgili kurumların temasları ve hazırlanması planlanan yasal düzenlemeler toplantıda ayrıntılı biçimde değerlendirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce yasalaştırılması hedeflenen düzenlemeye ilişkin son durumun da kabine üyeleriyle paylaşılması bekleniyor.

ABD-İran hattındaki gelişmeler değerlendirilecek

Toplantıda dış politikadaki önemli başlıklardan biri de ABD ile İran arasında Orta Doğu’da devam eden gerilim olacak. Bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla diplomatik temaslarını sürdüren Ankara, Washington ile Tahran arasındaki gelişmeleri yakından izliyor. Taraflar arasında yeni bir uzlaşma zemini oluşturulmasına yönelik girişimler ve Türkiye’nin diplomatik çabaları kabinede ele alınacak.