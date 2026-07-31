Kademeli emeklilik tablosu 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilik kimleri kapsayacak?
Kademeli emeklilik düzenlemesi, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından emeklilik hakkı elde edemeyen milyonlarca sigortalı çalışan, kademeli emeklilikle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar, yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını ve olası kademeli emeklilik şartların nasıl şekilleneceğini araştırıyor. "Kademeli emeklilik çıkacak mı?", "Kademeli emeklilik tablosu belli oldu mu?" ve "Meclis'e teklif geldi mi?" soruları en çok aranan konu başlıkları arasında bulunuyor. Peki, Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilik kimleri kapsayacak? İşte 2026 kademeli emeklilik tablosu...
EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından kapsam dışında kalan milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik beklentisini sürdürüyor. Özellikle 1999 sonrası sigorta başlangıcı olan vatandaşlar, yaş ve prim şartlarında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda paylaşılan kademeli emeklilik tabloları yoğun ilgi görse de resmi makamlar tarafından açıklanan kesinleşmiş bir kademeli emeklilik sistemi bulunmuyor. Peki, Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2026 kademeli emeklilik şartları neler, erken emeklilik kimleri kapsayacak? İşte tüm detaylar...
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
2026 yılı itibarıyla kademeli emekliliğe ilişkin yürürlüğe giren resmi bir yasa bulunmuyor.
Zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çeşitli kanun teklifleri sunulsa da bunların yasalaşabilmesi için komisyon ve Genel Kurul süreçlerini tamamlaması gerekiyor.
Bu nedenle şu an için kademeli emeklilik uygulamasının başlayacağına ilişkin kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU BELLİ OLDU MU?
İnternet ve sosyal medya platformlarında paylaşılan çok sayıda "kademeli emeklilik tablosu" bulunuyor.
Ancak bu tabloların büyük bölümü uzmanların olası senaryoları veya çeşitli hesaplamaları esas alıyor. Resmi kurumlar tarafından yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş bir kademeli emeklilik tablosu bulunmuyor.
Bu nedenle vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması önem taşıyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?
Kademeli emeklilik beklentisi özellikle;
8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunanlar,
EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar,
Prim gününü tamamlayıp yaş şartını bekleyen sigortalılar,
Emeklilik şartlarında yeni düzenleme bekleyen milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor.
Olası bir düzenleme yapılması halinde kapsamın nasıl belirleneceği ise çıkarılacak yasal düzenlemeye göre netleşecek.
KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM
Kademeli emeklilik konusunda vatandaşların beklentisi devam ederken, resmi makamlar tarafından yürürlüğe giren yeni bir sistem bulunmuyor.
Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan iddialar ve doğrulanmamış tablolar yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve TBMM'den yapılacak resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor. Olası bir düzenleme yasalaştığı takdirde kapsam, yaş şartı, prim günü ve sigortalılık süresi gibi tüm detaylar resmi olarak kamuoyuyla paylaşılacak.
KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Henüz yürürlüğe girmiş resmi şartlar bulunmuyor.
Kamuoyunda dile getirilen öneriler arasında;
İlk sigorta giriş tarihine göre kademeli yaş uygulaması,
Prim gün şartının kademeli olarak belirlenmesi,
Sigortalılık süresinin esas alınması,
Bağ-Kur prim gün şartının düşürülmesi
gibi formüller yer alıyor. Ancak bunların hiçbiri yasalaşmış düzenleme niteliği taşımıyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, emeklilik şartlarının belirli bir tarih aralığında sigortalı olan kişiler için aşamalı olarak uygulanmasını ifade ediyor. Bu sistemde sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim gün şartları kademeli şekilde belirleniyor.
Özellikle EYT düzenlemesinin ardından sigorta başlangıcı birkaç gün veya birkaç yıl ile düzenleme kapsamı dışında kalan çalışanlar, kademeli emeklilik talebini sık sık gündeme getiriyor.