Kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi? İşte son gelişmeler!
Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin son gelişmeler, 1999 sonrası sigorta girişi bulunan milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Emeklilik şartlarında yeni bir düzenleme bekleyen kişiler, TBMM'de kademeli emeklilik yasasının çıkıp çıkmadığını ve yeni bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. "Kademeli emeklilik çıktı mı?", "Yasa ne zaman gelecek?" ve "Son durum ne?" soruları yoğun şekilde sorgulanırken, gözler resmi açıklamalara çevrildi. İşte kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri...
Türkiye'de emeklilik sistemiyle ilgili araştırmalar sürerken, kademeli emeklilik konusu yeniden gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. 1999 sonrası sigortalı olarak çalışma hayatına başlayan milyonlarca kişi, olası düzenlemeye ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Kademeli emekliliğin yasalaşıp yasalaşmadığı, TBMM'deki süreçte hangi aşamada olduğu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama gelip gelmediği merak edilirken, kamuoyunun beklediği son durum araştırılıyor. Detaylar haberimizde...
KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU BELLİ OLDU MU?
İnternet ve sosyal medya platformlarında paylaşılan çok sayıda "kademeli emeklilik tablosu" bulunuyor. Ancak bu tabloların büyük bölümü uzmanların olası senaryoları veya çeşitli hesaplamaları esas alıyor. Resmi kurumlar tarafından yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş bir kademeli emeklilik tablosu bulunmuyor. Bu nedenle kişilerin yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması önem taşıyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emekliliğe ilişkin yürürlüğe giren resmi bir yasa bulunmuyor. Zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çeşitli kanun teklifleri sunulsa da bunların yasalaşabilmesi için komisyon ve Genel Kurul süreçlerini tamamlaması gerekiyor. Bu nedenle şu an için kademeli emeklilik uygulamasının başlayacağına ilişkin kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?
Kademeli emeklilik beklentisi özellikle;
8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunanlar,
EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar,
Prim gününü tamamlayıp yaş şartını bekleyen sigortalılar,
Emeklilik şartlarında yeni düzenleme bekleyen milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Olası bir düzenleme yapılması halinde kapsamın nasıl belirleneceği ise çıkarılacak yasal düzenlemeye göre netleşecek.
KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM NE?
Kademeli emeklilik konusunda vatandaşların beklentisi devam ederken, resmi makamlar tarafından yürürlüğe giren yeni bir sistem bulunmuyor.
Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan iddialar ve doğrulanmamış tablolar yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve TBMM'den yapılacak resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor. Olası bir düzenleme yasalaştığı takdirde kapsam, yaş şartı, prim günü ve sigortalılık süresi gibi tüm detaylar resmi olarak kamuoyuyla paylaşılacak.
KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
Henüz yürürlüğe girmiş resmi şartlar bulunmuyor.
Kamuoyunda dile getirilen öneriler arasında;
İlk sigorta giriş tarihine göre kademeli yaş uygulaması,
Prim gün şartının kademeli olarak belirlenmesi,
Sigortalılık süresinin esas alınması,
Bağ-Kur prim gün şartının düşürülmesi gibi formüller yer alıyor. Ancak bunların hiçbiri yasalaşmış düzenleme niteliği taşımıyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, emeklilik şartlarının belirli bir tarih aralığında sigortalı olan kişiler için aşamalı olarak uygulanmasını ifade ediyor. Bu sistemde sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim gün şartları kademeli şekilde belirleniyor.
Özellikle EYT düzenlemesinin ardından sigorta başlangıcı birkaç gün veya birkaç yıl ile düzenleme kapsamı dışında kalan çalışanlar, kademeli emeklilik talebini sık sık gündeme getiriyor.