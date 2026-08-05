KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM NE?

Kademeli emeklilik konusunda vatandaşların beklentisi devam ederken, resmi makamlar tarafından yürürlüğe giren yeni bir sistem bulunmuyor.

Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan iddialar ve doğrulanmamış tablolar yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve TBMM'den yapılacak resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor. Olası bir düzenleme yasalaştığı takdirde kapsam, yaş şartı, prim günü ve sigortalılık süresi gibi tüm detaylar resmi olarak kamuoyuyla paylaşılacak.