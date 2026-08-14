Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar emekli olacak mı?
Kademeli emeklilikte son durum, EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan vatandaşlar, yeni bir düzenleme ile emeklilik yaşının ve prim gün şartlarının kademeli olarak belirlenip belirlenmeyeceğini merak ediyor. Peki, kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi ve şartları neler? İşte, 2026 kademeli emeklilik şartlarına ilişkin son durum…
Kademeli emeklilik beklentisi, EYT düzenlemesinin ardından kapsam dışında kalan çalışanların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan vatandaşlar, emeklilik yaşının ve prim gün şartının işe giriş tarihine göre kademeli olarak belirlenmesini talep ediyor. 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlara kademeli emeklilik hakkı tanınması talebi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na da yöneltilirken, gözler konuya ilişkin yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar emekli olabilecek mi? İşte, 2026 erken kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri…
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emeklilik düzenlemesi için gözler TBMM'den gelecek yeni adımlara çevrildi. 14 Ağustos 2026 itibarıyla bu düzenlemeyi yürürlüğe sokan kesinleşmiş bir kanun bulunmuyor. Ancak konu Meclis gündeminde yer alıyor. TBMM kayıtlarında 3 Mart 2025 tarihinde sunulan kanun teklifinde işçiler, memurlar ve sözleşmeli personel için kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması amaçlanıyor.
Söz konusu teklif henüz yasalaşmadı ve komisyondaki süreci devam ediyor. Bu nedenle kademeli emekliliğin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'E GELDİ Mİ?
Kademeli emeklilik talebi TBMM gündemine taşındı. Konuya ilişkin kanun tekliflerinin yanı sıra yazılı soru önergeleri de Meclis'e sunuldu. 3 Mart 2025 tarihli kanun teklifinde işçiler, memurlar ve sözleşmeli personel için kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması hedefleniyor. Teklifin TBMM'deki mevcut durumu ise komisyonda bulunuyor.
Öte yandan 30 Ocak 2026'da verilen yazılı soru önergesinde, 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlara kademeli emeklilik hakkı tanınması talebi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yöneltildi. Söz konusu önergeye 29 Haziran 2026'da cevap verildi.
2000-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK MI?
2000-2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi sürüyor. Ancak bu gruba doğrudan kademeli emeklilik hakkı tanıyan yürürlükte bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle farklı platformlarda paylaşılan yaş ve prim tablolarının mevcut emeklilik şartları olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
Mevcut SGK kurallarına göre 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa 4/a kapsamında sigortalı olanlar, 7000 prim günü ve yaş şartını sağlayarak ya da 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim günü ve yaş şartını birlikte karşılayarak emekli olabiliyor. Bu kapsamda kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı uygulanıyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Kademeli emeklilik için 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmiş yeni bir yaş ve prim şartı bulunmuyor. Çalışanların merak ettiği farklı yaş ve prim tabloları henüz resmi bir düzenlemeye dönüşmedi.
Yeni bir yasal düzenleme yapılması halinde hangi sigorta başlangıç tarihlerinin kapsama alınacağı, emeklilik yaşı ve prim gün şartları kanunla belirlenecek. Bu nedenle şu aşamada kamuoyunda yer alan tablolar üzerinden kesin emeklilik hesabı yapılamıyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU BELLİ OLDU MU?
Kademeli emeklilik için resmi bir tablo henüz açıklanmadı. Özellikle 1999-2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar için farklı yaş ve prim tabloları gündeme gelirken, bunların herhangi biri yürürlükteki emeklilik şartı niteliği taşımıyor. Yeni bir kanun çıkmadığı sürece mevcut emeklilik mevzuatı uygulanmaya devam edecek.
1999 SONRASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa 4/a kapsamında sigortalı olanlar için mevcut sistemde kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunuyor.
Bu kişiler için emeklilikte bir diğer seçenek ise 25 yıl sigortalılık süresi ve en az 4500 prim gününün yanı sıra yaş şartının da tamamlanması. Dolayısıyla kademeli emeklilik yasalaşmadığı sürece 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunanların emeklilik hesabı mevcut mevzuata göre yapılacak.
KADEMELİ EMEKLİLİK TORBA YASADA VAR MI?
Kademeli emekliliği yürürlüğe sokan bir torba yasa düzenlemesi 14 Ağustos 2026 itibarıyla bulunmuyor. Bu nedenle kademeli emekliliğin torba yasayla çıktığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.
Bununla birlikte kademeli emeklilik talebinin TBMM'de kanun teklifi ve soru önergeleriyle gündeme taşınması, konunun Meclis'te tartışılmaya devam ettiğini gösteriyor. Teklifin yasalaşması için TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor.
2026 KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM NE?
Kademeli emeklilikte 2026 yılındaki son durum, düzenlemenin henüz yasalaşmadığı yönünde. TBMM'de konuya ilişkin teklifler ve soru önergeleri bulunurken, özellikle 3 Mart 2025 tarihli kanun teklifinin komisyondaki süreci devam ediyor.
Bu nedenle 2000-2008 arası sigorta girişi bulunan çalışanların kademeli emeklilik kapsamında hangi yaş ve prim şartlarına tabi olacağı henüz kesinleşmiş değil. Yeni bir yasal düzenleme yapılana kadar mevcut emeklilik şartları uygulanmaya devam edecek.