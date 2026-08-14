2000-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK MI?

2000-2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi sürüyor. Ancak bu gruba doğrudan kademeli emeklilik hakkı tanıyan yürürlükte bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle farklı platformlarda paylaşılan yaş ve prim tablolarının mevcut emeklilik şartları olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Mevcut SGK kurallarına göre 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa 4/a kapsamında sigortalı olanlar, 7000 prim günü ve yaş şartını sağlayarak ya da 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim günü ve yaş şartını birlikte karşılayarak emekli olabiliyor. Bu kapsamda kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı uygulanıyor.