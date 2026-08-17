Kademeli emeklilik tablosu 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik şartları neler?
Kademeli emeklilik düzenlemesi, EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi bulunan çalışanlar, kademeli emeklilik için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Kamuoyunda paylaşılan kademeli emeklilik tablolarının resmi bir tablo olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak, erken emeklilik şartları neler? İşte 2026 kademeli emeklilikte son durum...
EYT düzenlemesinin ardından özellikle 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar kademeli emeklilik taleplerini gündeme taşımaya devam ediyor. Mevcut sistemde emeklilik koşulları sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve yaş gibi kriterlere göre belirleniyor. Kademeli emeklilik ise sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim şartlarının aşamalı olarak belirlenmesini öngören bir model olarak tartışılıyor. Ancak şu an için yürürlüğe girmiş kesin bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor. Peki, 2000-2008 arası sigorta girişi olanlara kademeli emeklilik gelecek mi, erken emeklilik şartları neler? İşte 2026 kademeli emeklilik şartları...
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Kademeli emeklilik konusunda kamuoyunda beklenti sürse de 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni bir düzenleme bulunmuyor. Dolayısıyla kademeli emekliliğin çıkıp çıkmayacağına veya hangi tarihte yürürlüğe gireceğine ilişkin kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. Yeni bir düzenleme yapılması halinde yaş, prim ve sigorta başlangıç tarihine ilişkin şartların kanunla belirlenmesi gerekecek.
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emeklilik için henüz resmi bir yürürlük tarihi açıklanmış değil. Zaman zaman yeni bir emeklilik düzenlemesi yapılacağına yönelik iddialar gündeme gelse de mevcut durumda çalışanların emeklilik şartları yürürlükteki mevzuata göre uygulanmaya devam ediyor. Bu nedenle sosyal medyada veya çeşitli platformlarda paylaşılan tarih ve tabloların resmi düzenleme olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?
Kademeli emeklilik taleplerinin merkezinde ağırlıklı olarak 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi bulunan ve EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar bulunuyor. Özellikle 2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı olan çalışanlar, emeklilik yaşının ve prim şartlarının kademeli şekilde belirlenmesini talep ediyor.
Ancak mevcut durumda bu gruplar için kesinleşmiş yeni bir kademeli emeklilik hakkı bulunmuyor. Kapsamın hangi sigortalıları içereceği ancak yeni bir kanun düzenlemesi yapılması halinde netleşecek.
2000-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLARA KADEMELİ EMEKLİLİK VAR MI?
2000-2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar kademeli emeklilik düzenlemesinin kendilerini kapsayıp kapsamayacağını merak ediyor. Kamuoyunda farklı yaş ve prim tabloları paylaşılmasına rağmen bunlar şu an için resmi emeklilik tablosu değil. Dolayısıyla 2000, 2001, 2002 veya sonraki yıllarda sigorta girişi bulunanların yeni bir yasa çıkmadan bu tablolar üzerinden kesin emeklilik tarihi hesaplaması doğru olmayacak.
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Mevcut sistemde emeklilik şartları kişinin sigorta başlangıç tarihine, sigortalılık statüsüne, prim gün sayısına ve yaşına göre değişiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan sigortalıların tabi olduğu koşullar da birbirinden farklılık gösterebiliyor.
Kademeli emeklilik ise mevcut şartlardan farklı olarak sigorta başlangıç tarihine göre aşamalı yaş ve prim koşulları getirilmesini öngören bir model olarak tartışılıyor. Bu nedenle yeni bir yasa çıkmadığı sürece yalnızca kademeli emeklilik beklentisine dayanarak mevcut emeklilik şartlarının değiştiği söylenemez.
KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026
2026 yılında internette farklı kademeli emeklilik tabloları yer alıyor. Ancak yeni bir kanun yürürlüğe girmediği için bu tabloların resmi kademeli emeklilik tablosu olmadığı özellikle belirtilmeli. Yaş ve prim günlerini sigorta başlangıç yılına göre sıralayan tablolar, kamuoyunda önerilen veya olası modelleri yansıtıyor.
Bu nedenle çalışanların kendi emeklilik durumlarını mevcut mevzuata göre değerlendirmesi gerekiyor. Yeni bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdiğinde yaş, prim ve kapsam şartları kesinlik kazanacak.