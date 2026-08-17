EYT düzenlemesinin ardından özellikle 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar kademeli emeklilik taleplerini gündeme taşımaya devam ediyor. Mevcut sistemde emeklilik koşulları sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve yaş gibi kriterlere göre belirleniyor. Kademeli emeklilik ise sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim şartlarının aşamalı olarak belirlenmesini öngören bir model olarak tartışılıyor. Ancak şu an için yürürlüğe girmiş kesin bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor. Peki, 2000-2008 arası sigorta girişi olanlara kademeli emeklilik gelecek mi, erken emeklilik şartları neler? İşte 2026 kademeli emeklilik şartları...