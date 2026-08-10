Kademeli emeklilik tablosu son durum 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak, erken emeklilik şartları neler?
Kademeli emeklilik düzenlemesi, milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Özellikle EYT kapsamı dışında kalan sigortalılar, yeni bir kademeli emeklilik yasası çıkıp çıkmayacağını ve erken emeklilik şartlarında değişiklik olup olmayacağını araştırıyor. Son günlerde "kademeli emeklilik tablosu 2026" ve "erken emeklilik düzenlemesi" aramaları yeniden hız kazandı. TBMM'de konuya ilişkin soru önergeleri verilse de resmi bir kanun teklifi yasalaşmış değil. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik şartları? İşte 2026 kademeli emeklilik son durum...
Emeklilik sisteminde yeni bir düzenleme bekleyen milyonlarca sigortalı, kademeli emeklilikle ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar, yaş ve prim şartlarının yeniden düzenlenmesini talep ediyor. TBMM'de kademeli emeklilik taleplerine ilişkin soru önergeleri verilmiş olsa da henüz yürürlüğe giren yeni bir düzenleme bulunmuyor. Peki, 2026 yılında kademeli emeklilik çıkacak mı ve erken emeklilik şartları nelerdir? İşte detaylar...
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
2026 yılı itibarıyla kademeli emekliliği yürürlüğe koyan herhangi bir kanun bulunmuyor.
Konu zaman zaman TBMM gündemine soru önergeleriyle taşınsa da, şu ana kadar kademeli emekliliğe ilişkin yasalaşmış bir düzenleme açıklanmadı.
Bu nedenle sosyal medyada yer alan "kademeli emeklilik çıktı" yönündeki paylaşımlar resmi bir dayanağa sahip değil.
KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU BELLİ OLDU MU?
İnternet ve sosyal medya platformlarında paylaşılan çok sayıda "kademeli emeklilik tablosu" bulunuyor.
Ancak bu tabloların büyük bölümü uzmanların olası senaryoları veya çeşitli hesaplamaları esas alıyor. Resmi kurumlar tarafından yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş bir kademeli emeklilik tablosu bulunmuyor.
Bu nedenle vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması önem taşıyor.
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Mevcut mevzuata göre bazı sigortalılar belirli şartları sağlamaları halinde erken emeklilik imkanından yararlanabiliyor.
Bunlar arasında;
Engellilik nedeniyle emeklilik,
Malulen emeklilik,
Ağır ve yıpratıcı işlerde fiili hizmet süresi zammı,
Kadın çalışanlar için doğum borçlanması,
Erkek çalışanlar için askerlik borçlanması,
Belirli meslek gruplarına tanınan özel emeklilik hakları
yer alıyor.
Bu haklar, kişinin sigortalılık durumuna göre farklı şartlarla uygulanıyor.
12. YARGI PAKETİ'NDE KADEMELİ EMEKLİLİK VAR MI?
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 12. Yargı Paketi'nde kademeli emekliliğe ilişkin herhangi bir madde yer almıyor.
Söz konusu paket; yargı süreçleri, icra-iflas işlemleri, HAGB, idari yargı ve bazı ceza hukuku düzenlemelerini kapsıyor. Emeklilik sistemine yönelik bir değişiklik bu pakette bulunmuyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?
Kademeli emeklilik beklentisi özellikle;
8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunanlar,
EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar,
Prim gününü tamamlayıp yaş şartını bekleyen sigortalılar,
Emeklilik şartlarında yeni düzenleme bekleyen milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor.
Olası bir düzenleme yapılması halinde kapsamın nasıl belirleneceği ise çıkarılacak yasal düzenlemeye göre netleşecek.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, emeklilik şartlarının belirli bir tarih aralığında sigortalı olan kişiler için aşamalı olarak uygulanmasını ifade ediyor. Bu sistemde sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim gün şartları kademeli şekilde belirleniyor.
Özellikle EYT düzenlemesinin ardından sigorta başlangıcı birkaç gün veya birkaç yıl ile düzenleme kapsamı dışında kalan çalışanlar, kademeli emeklilik talebini sık sık gündeme getiriyor.