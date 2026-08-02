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        Haberler Bilgi Ekonomi Kademeli erken emeklilik ne zaman çıkacak? EYT kapsamı dışında kalanlar dikkat! Kademeli erken emeklilik çıkacak mı, şartları ne?

        Kademeli erken emeklilik ne zaman çıkacak? EYT kapsamı dışında kalanlar dikkat! Kademeli erken emeklilik çıkacak mı, şartları ne?

        Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri, 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan milyonlarca çalışan tarafından araştırılmaya devam ediyor. Erken emeklilik beklentisi taşıyan kişiler, "Kademeli emeklilik çıktı mı?", "Kademeli emeklilik yasalaştı mı?" ve "TBMM'de kademeli emeklilik düzenlemesinde son durum ne?" sorularını sıkça sorguluyor. Peki, kademeli emeklilikte son durum ne, yeni bir açıklama yapıldı mı? İşte kamuoyunun merak ettiği detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 18:37 Güncelleme:
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        1

        Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar, "Kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi?", "Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?" ve "Erken emeklilik düzenlemesi yasalaştı mı?" sorularına yanıt arıyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek olası açıklamalar dikkatle takip ediliyor. İşte kademeli emeklilikte son durum...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Kademeli emekliliğe ilişkin yürürlüğe giren resmi bir yasa bulunmuyor. Zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çeşitli kanun teklifleri sunulsa da bunların yasalaşabilmesi için komisyon ve Genel Kurul süreçlerini tamamlaması gerekiyor. Bu nedenle şu an için kademeli emeklilik uygulamasının başlayacağına ilişkin kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor.

        3

        KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU BELLİ OLDU MU?

        İnternet ve sosyal medya platformlarında paylaşılan çok sayıda "kademeli emeklilik tablosu" bulunuyor. Ancak bu tabloların büyük bölümü uzmanların olası senaryoları veya çeşitli hesaplamaları esas alıyor. Resmi kurumlar tarafından yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş bir kademeli emeklilik tablosu bulunmuyor. Bu nedenle kişilerin yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması önem taşıyor.

        4

        KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

        Kademeli emeklilik beklentisi özellikle;

        8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunanlar,

        EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar,

        Prim gününü tamamlayıp yaş şartını bekleyen sigortalılar,

        Emeklilik şartlarında yeni düzenleme bekleyen milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Olası bir düzenleme yapılması halinde kapsamın nasıl belirleneceği ise çıkarılacak yasal düzenlemeye göre netleşecek.

        5

        KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM NE?

        Kademeli emeklilik konusunda vatandaşların beklentisi devam ederken, resmi makamlar tarafından yürürlüğe giren yeni bir sistem bulunmuyor.

        Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan iddialar ve doğrulanmamış tablolar yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve TBMM'den yapılacak resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor. Olası bir düzenleme yasalaştığı takdirde kapsam, yaş şartı, prim günü ve sigortalılık süresi gibi tüm detaylar resmi olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

        6

        KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

        Henüz yürürlüğe girmiş resmi şartlar bulunmuyor.

        Kamuoyunda dile getirilen öneriler arasında;

        İlk sigorta giriş tarihine göre kademeli yaş uygulaması,

        Prim gün şartının kademeli olarak belirlenmesi,

        Sigortalılık süresinin esas alınması,

        Bağ-Kur prim gün şartının düşürülmesi gibi formüller yer alıyor. Ancak bunların hiçbiri yasalaşmış düzenleme niteliği taşımıyor.

        7

        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, emeklilik şartlarının belirli bir tarih aralığında sigortalı olan kişiler için aşamalı olarak uygulanmasını ifade ediyor. Bu sistemde sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim gün şartları kademeli şekilde belirleniyor.

        Özellikle EYT düzenlemesinin ardından sigorta başlangıcı birkaç gün veya birkaç yıl ile düzenleme kapsamı dışında kalan çalışanlar, kademeli emeklilik talebini sık sık gündeme getiriyor.

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