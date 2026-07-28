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        Haberler Bilgi Gündem Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler? EYT kapsamı dışında kalanlar dikkat!

        Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler? EYT kapsamı dışında kalanlar dikkat!

        Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin son gelişmeler, EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Özellikle 1999 sonrası sigorta girişi bulunan kişiler, TBMM'de sunulan kanun tekliflerine ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki kademeli emeklilik yasalaştı mı, Meclis'teki son durum ne, yürürlükte yeni bir düzenleme var mı? İşte 2026 yılı itibarıyla kademeli emeklilikte öne çıkan gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 13:37 Güncelleme:
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        1

        Milyonlarca sigortalının merakla beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi yeniden gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Emeklilik şartlarında kademeli geçiş beklentisi sürerken, gözler TBMM'deki kanun tekliflerine ve gelecek olası açıklamalara çevrildi. Peki, kademeli emeklilik çıktı mı, Meclis'te kabul edildi mi, resmi olarak yürürlüğe giren bir düzenleme bulunuyor mu? İşte kademeli emeklilikle ilgili son durum...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM NE?

        Kademeli emekliliğe ilişkin kamuoyuna açıklanmış yeni bir düzenleme veya resmi bir çalışma bulunmuyor. Konuyla ilgili yetkili kurumlardan yapılacak olası açıklamalar ve yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşıldığında detaylar haberimizde güncellenecektir.

        3

        1999 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.

        4

        KADEMELİ EMEKLİLİK KAPSAMI NEDİR?

        Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        5

        EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        6

        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

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