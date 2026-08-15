Kanal D frekans bilgileri 2026: Güncel Türksat 4A frekansı ve Kanal D ayarı

KANAL D HD TÜRKSAT 4A FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A Frekans: 12245 MHz Polarizasyon: H (Yatay) Sembol Oranı: 27500 FEC: 5/6 Kapsama: Türkiye Yayın: HD

Kanal D HD, Türksat 4A üzerinden 12245 MHz frekansında, H (Yatay) polarizasyonda ve 27500 sembol oranıyla yayın yapıyor. FEC değeri ise 5/6 olarak belirtiliyor. Türksat'ın resmi frekans listesinde Kanal D HD için V-PID 101, A-PID ise 201 olarak gösteriliyor.