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        Haberler Bilgi Kanal D frekans bilgileri 2026: Güncel Türksat 4A frekansı ve Kanal D ayarı

        Kanal D frekans bilgileri 2026: Güncel Türksat 4A frekansı ve Kanal D ayarı

        Kanal D yayınlarını uydu üzerinden izlemek isteyenler, 2026 yılı güncel frekans bilgilerini araştırıyor. Kanal D HD için Türksat 4A üzerinden kullanılan frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerleri belli oldu. İşte, Güncel Türksat 4A frekansı ve Kanal D ayarı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 21:29 Güncelleme:
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        1

        Kanal D frekans bilgileri 2026 yılında da uydu alıcısı üzerinden kanal taraması yapmak isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Türksat'ın güncel frekans listesinde Kanal D HD yayını 12245 MHz frekansında, H (Yatay) polarizasyonda, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değeriyle yer alıyor. Kanal D'nin resmi uydu frekans sayfasında ise ayrıca 11977 MHz frekans bilgisi bulunuyor. İşte, 2026 Kanal D frekans bilgileri...

        2

        KANAL D HD TÜRKSAT 4A FREKANS BİLGİLERİ

        Uydu: Türksat 4A Frekans: 12245 MHz Polarizasyon: H (Yatay) Sembol Oranı: 27500 FEC: 5/6 Kapsama: Türkiye Yayın: HD

        Kanal D HD, Türksat 4A üzerinden 12245 MHz frekansında, H (Yatay) polarizasyonda ve 27500 sembol oranıyla yayın yapıyor. FEC değeri ise 5/6 olarak belirtiliyor. Türksat'ın resmi frekans listesinde Kanal D HD için V-PID 101, A-PID ise 201 olarak gösteriliyor.

        3

        KANAL D TÜRKSAT 4A FREKANS BİLGİLERİ

        Uydu: Türksat 4A Frekans: 11976 MHz Polarizasyon: H (Yatay) Sembol Oranı: 27500 FEC: 5/6 Kapsama: Türkiye

        Kanal D'nin Türksat 4A üzerindeki diğer yayını ise 11976 MHz frekansta yer alıyor. Bu yayını almak isteyen izleyicilerin uydu alıcısında frekans değerini 11976 MHz, polarizasyonu H (Yatay), sembol oranını 27500 ve FEC değerini 5/6 olarak ayarlaması gerekiyor. Türksat'ın resmi frekans listesinde Kanal D bu değerlerle T4A uydusunda gösteriliyor.

        4

        KANAL D FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

        Kanal D'yi uydu alıcısında yeniden bulmak veya kanal listesini güncellemek için manuel kanal araması yapılabilir. Bunun için kumandadan Menü, Ayarlar veya Kurulum bölümüne girilmesi gerekiyor.
        Ardından cihazın menüsünde yer alan Uydu Ayarları, Kanal Arama, Manuel Arama veya Transponder (TP) Listesi seçeneklerinden uygun olan açılmalı.

        Kanal D HD için şu bilgiler girilmeli:

        Frekans: 12245 MHz Polarizasyon: H (Yatay) Sembol Oranı: 27500 FEC: 5/6
        Bilgiler girildikten sonra kanal araması başlatılmalı ve bulunan Kanal D yayını kanal listesine kaydedilmeli.

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        KANAL D KANAL TARAMA ADIMLARI

        1. Uydu kurulum menüsünü açın

        Kumandadan Menü veya Ayarlar bölümüne girerek uydu kurulumu ve kanal arama seçeneklerini açın.

        2. Manuel kanal aramayı seçin

        Cihazın menüsünde bulunan Manuel Arama, TP Ekle veya Transponder Listesi seçeneklerinden uygun olanı seçin.

        3. Türksat 4A'yı seçin

        Uydu bölümünde Türksat 4A'nın seçili olduğundan emin olun.

        4. Kanal D HD bilgilerini girin

        12245 MHz frekans, H (Yatay) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerlerini girin.

        5. Kanal taramasını başlatın

        Arama seçeneğini çalıştırarak Kanal D yayınını bulun ve kanal listenize kaydedin.

        6

        KANAL D YENİ FREKANSI HANGİSİ?

        Kanal D HD yayınını Türksat 4A üzerinden izlemek isteyenlerin kullanacağı güncel frekans bilgileri 12245 MHz, H (Yatay), 27500 ve 5/6 olarak öne çıkıyor.
        Kanal D'nin Türksat 4A üzerindeki diğer yayınında ise 11976 MHz, H (Yatay), 27500 ve 5/6 bilgileri kullanılıyor.

        Frekans bilgilerinin uydu alıcısına doğru şekilde girilmesinin ardından kanal taraması yapılarak yayınların kanal listesine eklenmesi sağlanabiliyor.

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