Bu 72 saate dikkat: Gizli gerçekler ortaya dökülecek! 28 Ağustos 2026 Kanlı Ay tutulması en çok bu burçları etkileyecek
Balık burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, geçmişten gelen meseleleri yeniden gündeme getirecek. 28 Ağustos Kanlı Ay tutulması ile birlikte bazı burçlar ilişkilerinde önemli kararlarla karşılaşacak; bazıları ise iş, para, aile veya kişisel hayatında yeni bir sayfa açma ihtiyacı hissedecek. Peki, 2026 Kanlı ay tutulması burçlara etkileri neler? İşte, 72 saat sürecek olan tutulmanın en çok etkileyeceği burçlar…
28 Ağustos 2026’daki Balık burcunda gerçekleşecek olan kanlı Ay tutulması’nın burçlara etkileri, astrolojiye ilgisi olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaklaşık 4°50′ Balık burcunda gerçekleşirken Güneş Başak’ta olacak tutulmada kapanışlar, duygusal yüzleşmeler, düzen ve bırakma temaları gündeme gelecek. Peki, 2026 Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye’den izlenecek mi? 2026 Kanlı ay tutulması burçlara etkileri neler? İşte, Kanlı ay tutulması burçlara etkileri…
28 AĞUSTOS AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
28 Ağustos 2026’da Balık burcunda gerçekleşecek parçalı Ay tutulması, astrolojik olarak duygusal açıdan yoğun bir döneme işaret ediyor. Balık-Başak eksenindeki tutulma; geçmişten gelen meselelerin yeniden gündeme gelmesi, tamamlanması gereken süreçlerin sonuçlanması ve artık kişiye iyi gelmeyen alışkanlıkların geride bırakılması temalarını öne çıkarıyor.
Bu tutulma döneminde özellikle duygular ile mantık, sorumluluklar ile dinlenme ve kontrol etme ile akışa bırakmak arasındaki denge sorgulanabilir.
KOÇ BURCU
Koç burçları için tutulmanın etkisi daha çok iç dünyada hissedilebilir. Uzun süredir üzerini örttüğünüz bir konu yeniden gündeme gelebilir. Özellikle geçmişten kalan kırgınlıklar ve tamamlanmamış meseleler zihninizi meşgul edebilir. Bu dönem her sorunu hemen çözmeye çalışmak yerine biraz geri çekilip kendinizi dinlemek daha doğru olabilir.
BOĞA BURCU
Boğa burçları için arkadaşlıklar ve sosyal çevre ön plana çıkıyor. Hayatınızda gerçekten size destek olan kişilerle olmayanları ayırt edebilirsiniz. Bir arkadaşlıkta yaşanacak gelişme ilişkinin geleceğini belirleyebilir. Aynı zamanda uzun süredir ertelediğiniz bir sosyal plan veya proje yeniden hareket kazanabilir.
İKİZLER BURCU
İkizler burçlarının kariyer ve gelecek planlarında önemli bir dönemeç yaşanabilir. İş hayatında verdiğiniz emeğin karşılığını alma ya da artık size hizmet etmeyen bir çalışma düzenini değiştirme isteği güçlenebilir. Üstlerinizle yapılacak bir görüşme veya alınacak yeni bir sorumluluk, önünüzde farklı bir yol açabilir.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burçları için tutulma uzaklar, eğitim, seyahat ve gelecek planlarını gündeme taşıyabilir. Uzun zamandır gerçekleştirmek istediğiniz bir yolculuk veya eğitim planı yeniden masaya gelebilir. Hayata bakışınızı değiştirecek bir konuşma ya da karşılaşma da söz konusu olabilir. Eski düşünce kalıplarından sıyrılmak size iyi gelecek.
ASLAN BURCU
Aslan burçlarının gündeminde ortak para, borçlar, yatırımlar ve maddi paylaşımlar olabilir. Bir finansal konunun sonuçlanması veya bir ödeme planının değişmesi mümkün. Özel hayatınızda ise güven duygusunu sorgulayabilirsiniz. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine sınırlarınızı netleştirmek bu dönemde daha önemli olacak.
BAŞAK BURCU
Başak burçları tutulmanın en güçlü hissedebileceği gruplardan biri. Çünkü Ay tutulması sizin karşıt burcunuz Balık'ta gerçekleşiyor. Özellikle aşk, evlilik, ortaklık ve yakın ilişkilerde önemli gelişmeler yaşanabilir. Bir ilişkinin geleceği hakkında karar vermek gerekebilir. Bazı Başaklar için yeni bir birlikteliğin kapısı açılırken bazıları artık yürümeyen bir ilişkiyi geride bırakabilir.
TERAZİ BURCU
Terazi burçlarında iş ve günlük yaşam düzeni öne çıkıyor. Yoğun tempo nedeniyle kendinizi ihmal ettiğinizi fark edebilirsiniz. Çalışma koşullarınız, sorumluluklarınız veya günlük alışkanlıklarınızla ilgili yeni bir düzenleme yapmanız gerekebilir. Tutulma, "Her şeyi yetiştirmek zorunda mıyım?" sorusunu gündeme getirebilir.
AKREP BURCU
Akrep burçları için aşk, yaratıcılık ve özel hayat hareketleniyor. Duygusal anlamda uzun süredir bastırdığınız bir his açığa çıkabilir. İlişkisi olan Akrepler için partnerle önemli bir konuşma gündeme gelirken, yalnız Akrepler için geçmişten bir kişinin yeniden ortaya çıkması mümkün. Ayrıca yaratıcı bir konuda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.
YAY BURCU
Yay burçlarının aile ve ev yaşamında önemli gelişmeler yaşanabilir. Taşınma, ev düzeninde değişiklik, aile içinde alınacak bir karar veya geçmişten gelen bir meselenin kapanması gündeme gelebilir. Duygusal olarak kendinizi güvende hissetmediğiniz bir konuda artık netleşmek isteyebilirsiniz.
OĞLAK BURCU
Oğlak burçları için iletişim trafiğinin arttığı bir dönem başlıyor. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve kısa yolculuklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Beklediğiniz bir haber gelebilir veya uzun süredir konuşulması gereken bir konu nihayet masaya yatırılabilir. Ancak duygusal yoğunluk nedeniyle söylenen sözlerin yanlış anlaşılmasına karşı dikkatli olmakta fayda var.
KOVA BURCU
Kova burçlarında para ve maddi güvenlik konuları ön plana çıkıyor. Gelir-gider dengenizi yeniden değerlendirebilir, bazı harcamaları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Beklenmedik bir ödeme gündeme gelebileceği gibi, uzun zamandır beklenen bir para da elinize geçebilir. Tutulmanın mesajı, maddi anlamda neyin gerçekten öncelikli olduğunu belirlemek olacak.
BALIK BURCU
Tutulmanın başrolünde Balık burçları var. Kimliğiniz, duygularınız ve hayatınızda olmak istediğiniz kişiyle ilgili güçlü bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Eski bir benlik algısını geride bırakıp kendiniz için yeni bir sayfa açma isteğiniz artabilir. İlişkilerde de "Ben ne istiyorum?" sorusunun cevabı daha önemli hale gelecek. Bu dönem, başkalarını memnun etmek yerine kendi ihtiyaçlarınızı fark etmeniz açısından dikkat çekici olabilir.