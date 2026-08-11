AKREP BURCU

Akrep burçları için aşk, yaratıcılık ve özel hayat hareketleniyor. Duygusal anlamda uzun süredir bastırdığınız bir his açığa çıkabilir. İlişkisi olan Akrepler için partnerle önemli bir konuşma gündeme gelirken, yalnız Akrepler için geçmişten bir kişinin yeniden ortaya çıkması mümkün. Ayrıca yaratıcı bir konuda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.