Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Trabzonspor muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Trabzonspor, İstanbul deplasmanında Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen bordo-mavililer, deplasmandan galibiyetle ayrılarak ilk haftayı 3 puanla tamamlamayı hedefliyor. Kasımpaşa ise taraftarı önünde oynayacağı mücadelede güçlü rakibine karşı avantaj elde ederek sezona puanla başlamak istiyor. Peki, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadele öncesi son gelişmeler, karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel kadrolar...
Süper Lig’de sezonun ilk haftası, Kasımpaşa ile Trabzonspor’u karşı karşıya getiriyor. Bordo-mavililer, İstanbul deplasmanında sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken, ev sahibi Kasımpaşa da taraftarı önünde lige iyi bir başlangıç yapmanın peşinde olacak. Yeni sezonun ilk resmi lig sınavına çıkacak iki ekip arasındaki mücadele öncesinde maç saati, yayın bilgileri ve sahaya çıkması beklenen 11’ler merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair öne çıkan ayrıntılar ve muhtemel 11’ler...
KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 19.00’da İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak.
KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma, beIN Sports 1’den (Digiturk 77. kanal) canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler müsabakayı ayrıca beIN Connect ve TOD dijital platformları üzerinden de çevrim içi takip edebilecek.