Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Trabzonspor muhtemel 11'ler...

Süper Lig’de sezonun ilk haftası, Kasımpaşa ile Trabzonspor’u karşı karşıya getiriyor. Bordo-mavililer, İstanbul deplasmanında sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken, ev sahibi Kasımpaşa da taraftarı önünde lige iyi bir başlangıç yapmanın peşinde olacak. Yeni sezonun ilk resmi lig sınavına çıkacak iki ekip arasındaki mücadele öncesinde maç saati, yayın bilgileri ve sahaya çıkması beklenen 11’ler merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair öne çıkan ayrıntılar ve muhtemel 11’ler...