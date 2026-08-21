KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2026 | Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve kaç TL?
Kırtasiye yardımı başvuru ekranı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfların uyum haftası 7-11 Eylül tarihlerini kapsarken okulların açılacağı tarih ise 14 Eylül 2026 olarak açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan eğitim materyali desteğinin başvuru şartları ve başvuru yöntemi de merak konusu oldu. İşte, 2026 kırtasiye yardımı başvurularına ilişkin merak edilenler…
Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve ödeme tutarı ne kadar? soruları yeni eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere sunulan eğitim desteği, kırtasiye, çanta ve önlük gibi temel okul ihtiyaçlarına katkı sağlıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. İşte, 2026 Kırtasiye yardımı başvuru ekranı ve şartları…
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla kırtasiye yardımı başvuru tarihleri gündeme geldi. Eğitim ve öğretim yardımı kapsamında yapılan ödemelerin her yıl belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yeni dönem başvuru sürecine ilişkin resmi açıklamanın ardından tarihler netlik kazanacak.
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Kırtasiye yardımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvuru ekranına e-Devlet hesabıyla giriş yaptıktan sonra ilgili eğitim ve öğretim yardımı hizmeti üzerinden ulaşılabiliyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin başvuru ve ödeme detaylarının ise resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kırtasiye yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Eğitim ve öğretim yardımı kapsamında hak sahipliği, ilgili kurumların sistemleri üzerinden öğrencinin öğrenim durumu ve eğitim seviyesine göre belirleniyor. Ödeme, hak sahiplerine yılda bir kez toplu olarak yapılıyor.
KIRTASİYE YARDIMI KİMLERE VERİLİYOR?
Eğitim ve öğretim yardımı, belirli kanunlar kapsamında aylık alan hak sahipleri ile bunların çocuklarına yönelik olarak uygulanıyor. Destek; vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar, terör ve iç güvenlik olayları kapsamında aylık bağlananlar ile ilgili mevzuatta belirtilen bazı hak sahiplerini kapsıyor.
KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?
Kırtasiye yardımı tutarı, hak sahibinin durumuna ve ilgili yıl için belirlenen ödeme miktarına göre değişiyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemine ilişkin güncel ödeme tutarı ve başvuru detaylarının resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.