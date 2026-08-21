KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2026 | Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve kaç TL?

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve ödeme tutarı ne kadar? soruları yeni eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere sunulan eğitim desteği, kırtasiye, çanta ve önlük gibi temel okul ihtiyaçlarına katkı sağlıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. İşte, 2026 Kırtasiye yardımı başvuru ekranı ve şartları…