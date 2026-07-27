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        Haberler Bilgi Magazin Kıyametten Sonra filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kıyametten Sonra ne zaman çekildi?

        Kıyametten Sonra filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kıyametten Sonra ne zaman çekildi?

        Kıyametten Sonra filmi, 27 Temmuz Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Kıyametten Sonra (Survive), hayatta kalma mücadelesini merkezine alan sürükleyici bir bilim kurgu ve gerilim filmidir. Filmin yönetmen koltuğunda Frédéric Jardin otururken, senaryosu Matt Alexander tarafından kaleme alındı. Yapımcılığını ise Marc Stanimirovic ile Marc-Etienne Schwartz üstlendi. Peki, Kıyametten Sonra filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte Kıyametten Sonra filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 18:40 Güncelleme:
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        2024 yapımı Kıyametten Sonra (Survive), bu akşam sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Emilie Dequenne, Andreas Pietschmann, Lucas Ebel ve Lisa Delamar paylaşıyor. Kıyamet sonrası dünyada yaşam mücadelesi veren bir ailenin hikâyesini anlatan film, farklı atmosferiyle dikkat çekiyor. Tehlikenin yalnızca doğadan değil, bilinmeyen yaratıklardan da geldiği yapım izleyicilere yüksek tempolu bir macera sunuyor. Peki, Kıyametten Sonra filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi? İşte filmin konusu, oyuncu kadrosu ve yapımına dair merak edilenler...

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        KIYAMETTEN SONRA FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Kıyametten Sonra (Survive), dünya üzerindeki yaşamın büyük bir felaketin ardından tamamen değişmesini konu alıyor. Julia ve eşi, oğullarının doğum gününü kutlamak için okyanusun ortasında tekneleriyle seyahat ederken beklenmedik bir fırtınaya yakalanıyor.

        Fırtınanın ardından uyandıklarında ise bildikleri dünya artık yoktur. Okyanuslar tamamen çekilmiş, geriye devasa çorak araziler kalmıştır. Ancak asıl tehlike yalnızca susuzluk değildir.

        Yer altından çıkan ölümcül yaratıklar, hayatta kalan insanların peşine düşer. Julia, ailesini bu korkunç dünyada koruyabilmek için zamana karşı mücadele verirken hem doğayla hem de bilinmeyen tehditlerle savaşmak zorunda kalır.

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        KIYAMETTEN SONRA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Filmin oyuncu kadrosunda uluslararası yapımlardan tanınan isimler yer alıyor.

        Emilie Dequenne – Julia

        Andreas Pietschmann – Tom

        Lisa Delamar

        Lucas Ebel

        Olivier Ho Hio Hen

        Arben Bajraktaraj

        KIYAMETTEN SONRA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Kıyametten Sonra filmi 2023 yılı içerisinde çekildi. Yapım, post-prodüksiyon sürecinin tamamlanmasının ardından 19 Haziran 2024 tarihinde Fransa'da vizyona girdi.

        Fransız-Belçika ortak yapımı olan film, etkileyici görsel efektleri ve kıyamet sonrası atmosferiyle dikkat çekerken, televizyon ekranlarında da geniş izleyici kitlesiyle buluşmaya devam ediyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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