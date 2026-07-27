2024 yapımı Kıyametten Sonra (Survive), bu akşam sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Emilie Dequenne, Andreas Pietschmann, Lucas Ebel ve Lisa Delamar paylaşıyor. Kıyamet sonrası dünyada yaşam mücadelesi veren bir ailenin hikâyesini anlatan film, farklı atmosferiyle dikkat çekiyor. Tehlikenin yalnızca doğadan değil, bilinmeyen yaratıklardan da geldiği yapım izleyicilere yüksek tempolu bir macera sunuyor. Peki, Kıyametten Sonra filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi? İşte filmin konusu, oyuncu kadrosu ve yapımına dair merak edilenler...