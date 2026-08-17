Kıyı Emniyeti 173 daimi işçi alımı yapacak! 2026 Kıyı Emniyeti işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

KIYI EMNİYETİ 173 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kıyı Emniyeti işçi alımına başvuracak adaylarda temel olarak şu şartlar aranıyor:

*En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

*Görev için gerekli güncel ve uluslararası kurallar kapsamında istenen STCW gibi sertifika ve belgelere sahip olmak.

*En az 3 yıl deniz hizmeti tecrübesini belgelemek.

*İŞKUR ilanının son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.

*Başvurusu kabul edilen adayların, çalışma koşullarını ve Kuruluşun belirlediği görev yeri şartlarını kabul etmesi gerekiyor.