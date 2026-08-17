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        Haberler Bilgi Kıyı Emniyeti 173 daimi işçi alımı yapacak! 2026 Kıyı Emniyeti işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Kıyı Emniyeti 173 daimi işçi alımı yapacak! 2026 Kıyı Emniyeti işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Kıyı Emniyeti Gene Müdürlüğü 173 daimi işçi alımı yapacak. Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara göre başvurular 17-21 Ağustos günleri arasında tamamlanacak. Denizcilik sektöründe kariyer planlayan adaylar "Kıyı Emniyeti işçi alımı yaş ve KPSS şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kıyı Emniyeti 173 işçi alımı başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 14:59 Güncelleme:
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        Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru ekranı araştırmaları hız kazandı. İkinci kaptan, ikinci mühendis, kılavuz kaptan, gemici, yağcı ve büro personeli kontenjanlarında gerçekleştirilecek olan işçi alımı başvuruları 17 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başladı. Adaylar Kıyı Emniyeti Gene Müdürlüğü 173 daimi işçi alımı başvurularını 21 Ağustos 2026 tarihinde tamamlayabilecek. İşte, 2026 Kıyı Emniyeti işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler…

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        KIYI EMNİYETİ 173 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 173 işçi alımı için başvuru süreci 17 Ağustos 2026'da başlayacak. Adaylar başvurularını 17-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirebilecek. İlanlar, İŞKUR'un açık iş ilanları ekranında yayımlanacak.

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        KIYI EMNİYETİ 173 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Kıyı Emniyeti işçi alımına başvuracak adaylarda temel olarak şu şartlar aranıyor:

        *En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

        *Görev için gerekli güncel ve uluslararası kurallar kapsamında istenen STCW gibi sertifika ve belgelere sahip olmak.

        *En az 3 yıl deniz hizmeti tecrübesini belgelemek.

        *İŞKUR ilanının son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.

        *Başvurusu kabul edilen adayların, çalışma koşullarını ve Kuruluşun belirlediği görev yeri şartlarını kabul etmesi gerekiyor.

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        KIYI EMNİYETİ İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ NE ZAMAN?

        Kıyı Emniyeti 173 işçi alımı kapsamında yapılacak noter kurası 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Kura, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün İstanbul Üsküdar'daki yerleşkesinde yapılacak.

        Kuraya istekli adaylar katılım sağlayabilecek. Açık iş sayısı kadar asıl adayın yanı sıra ihtiyaç duyulması halinde yedek adaylar da noter kurasıyla belirlenecek.

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        KIYI EMNİYETİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

        Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. Kıyı Emniyeti tarafından yayımlanacak ilanlara İŞKUR'un açık iş ilanları ekranından ulaşılabilecek.

        Alım sürecine ilişkin kura, sınav ve diğer duyurular ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden takip edilecek. Adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacak.

        İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        KIYI EMNİYETİ İŞÇİ ALIMINDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILACAK MI?

        İşe girmeye hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Bu süreçlerin olumlu sonuçlanmasının ardından adayların işe başlatılması planlanıyor. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları veya sınavları geçersiz sayılacak.

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