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        Haberler Bilgi Gündem KPSS 2026 ÖN LİSANS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! KPSS Ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? ÖSYM KPSS başvuru ekranı...

        KPSS 2026 ÖN LİSANS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! KPSS Ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? ÖSYM KPSS başvuru ekranı...

        Kamuda kariyer hedefleyen ön lisans mezunlarının gündeminde 2026 KPSS başvuru takvimi yer alıyor. İki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan ya da mezuniyet aşamasında bulunan adaylar, sınava başvuru tarihlerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek duyuruları yakından takip ediyor. Başvuru süresini kaçırmadan işlemlerini tamamlamak ve hazırlık programını buna göre şekillendirmek isteyen adaylar, sınav takviminin ayrıntılarını araştırıyor. Peki KPSS ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte sona erecek? İşte ÖSYM tarafından açıklanan 2026 KPSS ön lisans başvuru takvimine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 16:57 Güncelleme:
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        2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılmayı planlayan adayların başvuru tarihi araştırmaları hız kazandı. İki yıllık üniversite programlarından mezun olan ya da mezuniyet aşamasında bulunan adaylar, kamu kurumlarında görev alabilmek için sınav takvimini yakından inceliyor. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyenler bir yandan hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan ÖSYM'nin yayımladığı resmî tarihleri kontrol ediyor. Peki 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları hangi gün başlayacak ve ne zaman tamamlanacak? İşte sınav başvuru takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

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        KPSS 2026 ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2026 KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz'da başlayacak. Adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı takvim doğrultusunda başvuru işlemlerini 10 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

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        KPSS 2026 ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvuru işlemleri tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Sistemi'ne veya ÖSYM AİS mobil uygulamasına giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek.

        ÖSYM 2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS 2026 ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin açıkladığı 2026 takvimine göre KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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