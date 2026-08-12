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        Haberler Bilgi KPSS 2026 ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ: KPSS Ön Lisans geç başvuruları ne zaman başlıyor, geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

        KPSS 2026 ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ: KPSS Ön Lisans geç başvuruları ne zaman başlıyor, geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

        2026 KPSS Ön Lisans için standart başvuru dönemini kaçıran adaylara ek başvuru fırsatı tanınacak. ÖSYM tarafından ilan edilen geç başvuru gününde adaylar, sınav başvurularını tamamlayabilecek ve ilgili ücreti yatırabilecek. Başvuru ekranı yalnızca belirlenen süre boyunca açık kalacak. Peki KPSS Ön Lisans geç başvuruları hangi tarihte yapılacak, işlemler nereden gerçekleştirilecek ve adayların nelere dikkat etmesi gerekiyor? İşte ÖSYM takvimine göre merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 12:43 Güncelleme:
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        2026 KPSS Ön Lisans başvurularında ilk dönemi kaçıran adaylar geç başvuru tarihlerini araştırıyor. ÖSYM’nin belirlediği geç başvuru gününde sınava katılmak isteyen adaylar, başvuru kayıtlarını yapıp sınav ücretini yatırarak işlemlerini tamamlayabilecek. Sürenin kısa olması nedeniyle adayların başvuru tarihini yakından takip etmesi gerekiyor. Peki KPSS Ön Lisans geç başvuru günü ne zaman, başvuru hangi kanallardan yapılacak ve ücret ödeme işlemi nasıl gerçekleştirilecek? İşte ÖSYM takviminde yer alan bilgiler…

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        KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        2026 KPSS Ön Lisans için ÖSYM tarafından 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde geç başvuru hakkı tanınacak. Adayların başvuru ve ücret ödeme işlemlerini 20 Ağustos saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekecek.

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        KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        Geç başvuru hakkından yararlanacak adaylar işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, AİS internet adresi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’nı kullanarak kayıtlarını tamamlayabilecek.

        Başvurunun geçerli sayılabilmesi için geç başvuru ücretinin de ilan edilen süre sona ermeden yatırılması gerekecek.

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        KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILIR?

        2026 KPSS Ön Lisans için olağan başvuru sürecinde sınav ücreti 800 TL olarak uygulanırken, geç başvuru döneminde bu tutar yüzde 50 artırımlı olarak tahsil edilecek. Buna göre geç başvuruda bulunacak adayların 1.200 TL ödeme yapması gerekecek.

        Ücret, ÖSYM’nin internet sitesindeki e-İŞLEMLER bölümünde yer alan “ÖDEMELER” ekranından kredi kartı veya banka kartıyla yatırılabilecek. Geç başvuru sürecinde bankalar üzerinden ödeme kabul edilmeyecek.

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