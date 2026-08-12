KPSS 2026 ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ: KPSS Ön Lisans geç başvuruları ne zaman başlıyor, geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILIR?

2026 KPSS Ön Lisans için olağan başvuru sürecinde sınav ücreti 800 TL olarak uygulanırken, geç başvuru döneminde bu tutar yüzde 50 artırımlı olarak tahsil edilecek. Buna göre geç başvuruda bulunacak adayların 1.200 TL ödeme yapması gerekecek.

Ücret, ÖSYM’nin internet sitesindeki e-İŞLEMLER bölümünde yer alan “ÖDEMELER” ekranından kredi kartı veya banka kartıyla yatırılabilecek. Geç başvuru sürecinde bankalar üzerinden ödeme kabul edilmeyecek.

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