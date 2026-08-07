Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki yılda bir düzenlenen KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren alınmaya başlandı. 4 Ekim’de uygulanacak olan KPSS Ön Lisans sınavı başvuruları için son günler geldi. Adaylar 800 TL ödeme yaparak KPSS başvurularını ÖSYM AİS ya da e-Devlet sistemi üzerinden tamamlayabilecek. İşte, 2026 KPSS Ön Lisans başvuru ekranı ve sınav takvimi hakkında merak edilenler…