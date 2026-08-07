Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KPSS Ön Lisans başvuruları için son 3 gün! 2026 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman?

        KPSS Ön Lisans başvuruları için son 3 gün! 2026 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman?

        KPSS Ön Lisans başvuru ekranı, 29 Temmuz 2026 tarihi itibariyle adayların erişimine açıldı. 10 Ağustos'ta sona erecek başvuru işlemlerinin saat 23:59'a kadar ÖSYM AİS ya da e-Devlet ekranı üzerinden tamamlanması gerekiyor. 30 Ekim'de sonuçları açıklanacak olan 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sınavı ise 4 Ekim Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek. İşte, 2026 KPSS Ön Lisans başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 09:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki yılda bir düzenlenen KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren alınmaya başlandı. 4 Ekim’de uygulanacak olan KPSS Ön Lisans sınavı başvuruları için son günler geldi. Adaylar 800 TL ödeme yaparak KPSS başvurularını ÖSYM AİS ya da e-Devlet sistemi üzerinden tamamlayabilecek. İşte, 2026 KPSS Ön Lisans başvuru ekranı ve sınav takvimi hakkında merak edilenler…

        2

        2026 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

        Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adayların katılacağı 2026-KPSS Ön Lisans sınavının tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

        3

        SON BAŞVURU GÜNÜ 10 AĞUSTOS!

        2026-KPSS Ön Lisans için başvuru süreci 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 10 Ağustos 2026 tarihine kadar ÖSYM üzerinden tamamlayabilecek. Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        4

        2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ

        SINAV TARİHİ: 04.10.2026

        Başvuru tarihi: 29.07.2026-10.08.2026

        Sonuç tarihi: 30.10.2026

        5

        KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) başvuru ücretleri 800 TL olarak belirlendi. Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra ödeme işlemini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecekleri gibi, anlaşmalı bankaların internet veya mobil bankacılık kanallarını da kullanabilecek. Başvuru ücretinin belirtilen süre içinde yatırılması gerekiyor; ücret ödenmediği takdirde başvuru tamamlanmış sayılmayacak.

        6

        KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

        KPSS Ön Lisans başvuruları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların başvuru sürecinde kimlik, iletişim ve eğitim bilgilerini kontrol ederek başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurmaları gerekiyor. Başvuru işleminin tamamlanmasının ardından sınav ücretinin de belirtilen süre içerisinde yatırılması gerekiyor. Başvurunun geçerli sayılması için hem başvuru işleminin tamamlanması hem de sınav ücretinin süresi içinde ödenmesi önem taşıyor. Adaylar, başvuru ve ödeme durumlarını AİS üzerinden kontrol edebilecek.

        2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        7

        KPSS LİSANS NE ZAMAN?

        ÖSYM bu sene uygulanacak sınavların tarihini yayınladı. Buna göre KPSS 2026 sınav takvimi de şu şekilde;

        2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 06.09.2026

        2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 12.09.2026

        2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 13.09.2026.

        Sınav sonuçları ise 07.10.2026 tarihinde açıklanacak.

        8

        KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) NE ZAMAN?

        2026-KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV TARİHİ: 25.10.2026

        Başvuru tarihi: 27.08.2026-08.09.2026

        Sonuç tarihi: 19.11.2026

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"