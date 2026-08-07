KPSS Ön Lisans başvuruları için son 3 gün! 2026 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman?
KPSS Ön Lisans başvuru ekranı, 29 Temmuz 2026 tarihi itibariyle adayların erişimine açıldı. 10 Ağustos'ta sona erecek başvuru işlemlerinin saat 23:59'a kadar ÖSYM AİS ya da e-Devlet ekranı üzerinden tamamlanması gerekiyor. 30 Ekim'de sonuçları açıklanacak olan 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sınavı ise 4 Ekim Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek. İşte, 2026 KPSS Ön Lisans başvuru ekranı…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki yılda bir düzenlenen KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren alınmaya başlandı. 4 Ekim’de uygulanacak olan KPSS Ön Lisans sınavı başvuruları için son günler geldi. Adaylar 800 TL ödeme yaparak KPSS başvurularını ÖSYM AİS ya da e-Devlet sistemi üzerinden tamamlayabilecek. İşte, 2026 KPSS Ön Lisans başvuru ekranı ve sınav takvimi hakkında merak edilenler…
2026 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adayların katılacağı 2026-KPSS Ön Lisans sınavının tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
SON BAŞVURU GÜNÜ 10 AĞUSTOS!
2026-KPSS Ön Lisans için başvuru süreci 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 10 Ağustos 2026 tarihine kadar ÖSYM üzerinden tamamlayabilecek. Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ
SINAV TARİHİ: 04.10.2026
Başvuru tarihi: 29.07.2026-10.08.2026
Sonuç tarihi: 30.10.2026
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) başvuru ücretleri 800 TL olarak belirlendi. Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra ödeme işlemini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecekleri gibi, anlaşmalı bankaların internet veya mobil bankacılık kanallarını da kullanabilecek. Başvuru ücretinin belirtilen süre içinde yatırılması gerekiyor; ücret ödenmediği takdirde başvuru tamamlanmış sayılmayacak.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
KPSS Ön Lisans başvuruları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların başvuru sürecinde kimlik, iletişim ve eğitim bilgilerini kontrol ederek başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurmaları gerekiyor. Başvuru işleminin tamamlanmasının ardından sınav ücretinin de belirtilen süre içerisinde yatırılması gerekiyor. Başvurunun geçerli sayılması için hem başvuru işleminin tamamlanması hem de sınav ücretinin süresi içinde ödenmesi önem taşıyor. Adaylar, başvuru ve ödeme durumlarını AİS üzerinden kontrol edebilecek.
KPSS LİSANS NE ZAMAN?
ÖSYM bu sene uygulanacak sınavların tarihini yayınladı. Buna göre KPSS 2026 sınav takvimi de şu şekilde;
2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 06.09.2026
2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 12.09.2026
2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 13.09.2026.
Sınav sonuçları ise 07.10.2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) NE ZAMAN?
2026-KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV TARİHİ: 25.10.2026
Başvuru tarihi: 27.08.2026-08.09.2026
Sonuç tarihi: 19.11.2026