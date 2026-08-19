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        Haberler Bilgi KPSS LİSANS SINAV TARİHİ | 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Kamu Personeli Seçme Sınavı ne zaman?

        KPSS LİSANS SINAV TARİHİ | 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Kamu Personeli Seçme Sınavı ne zaman?

        KPSS Lisans sınav tarihi ve sınav giriş belgesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na kısa süre kala araştırılıyor. ÖSYM takvimine göre Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül günlerinde gerçekleştirilecek. Sınava girecekleri okulu ve salon bilgilerini merak eden adayların gözü "KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2026 KPSS Lisans sınav yerleri giriş belgesine ilişkin merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 10:50 Güncelleme:
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        2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi ve sınav yerleri için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM takvimine göre KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül'de yapılacak. ÖSYM’nin sınav yerlerini açıklamasının ardından adaylar, KPSS Lisans sınav giriş belgelerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntülenebilecek. Peki, KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, 2026 KPSS Lisans sınav tarihi ve sınav giriş yerleri belgesi hakkında merak edilenler…

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        2026 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

        2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak. Alan Bilgisi sınavları ise 12 Eylül Cumartesi ve 13 Eylül Pazar tarihlerinde uygulanacak.

        Adayların tamamının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılması gerekiyor. Alan Bilgisi oturumlarından hangilerine girecekleri ise adayların tercihine bırakılıyor.

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        2026 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        2026 KPSS Lisans için sınava giriş belgeleri henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı. Adaylar, sınav giriş yerleri açıklandığında belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.

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        2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILDI?

        KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvurular ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

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        2026 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları da aynı tarihte duyurulacak.

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        2026 KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ

        Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2026

        Alan Bilgisi 1. gün: 12 Eylül 2026

        Alan Bilgisi 2. gün: 13 Eylül 2026

        KPSS sonuçları: 7 Ekim 2026

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        #KPSS
        #kpss lisans
        #sınav giriş belgesi
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