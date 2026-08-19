KPSS LİSANS SINAV TARİHİ | 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Kamu Personeli Seçme Sınavı ne zaman?

2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi ve sınav yerleri için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM takvimine göre KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül'de yapılacak. ÖSYM’nin sınav yerlerini açıklamasının ardından adaylar, KPSS Lisans sınav giriş belgelerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntülenebilecek. Peki, KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, 2026 KPSS Lisans sınav tarihi ve sınav giriş yerleri belgesi hakkında merak edilenler…