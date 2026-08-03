KPSS LİSANS SINAV TARİHİ 2026: KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta?
KPSS 2026 maratonunda geri sayım başladı. Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle sınava hazırlanan binlerce lisans adayı, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine odaklandı. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının yapılacağı tarihler ve sınav saatleri belli olurken, sonuçların açıklanacağı gün de netleşti. Peki, KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak, oturumlar saat kaçta başlayacak? İşte bilgiler...
LGS yerleştirme sonuçları için heyecan dorukta. Tercih dönemini geride bırakan öğrenciler, hayalini kurdukları liseye yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için gözünü Milli Eğitim Bakanlığına çevirdi. "LGS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı?", "LGS yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanır?" ve "LGS sonuçları nereden sorgulanır?" soruları gündemdeki yerini korurken, MEB'in 2026 yerleştirme takvimi de yakından takip ediliyor. İşte LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, sonuç sorgulama ekranı ve yerleştirme sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar...
KPSS 2026 NE ZAMAN?
ÖSYM bu sene uygulanacak sınavların tarihini yayınladı. Buna göre KPSS 2026 sınav takvimi de şu şekilde;
2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 06.09.2026
2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 12.09.2026
2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 13.09.2026.
Sınav sonuçları ise 07.10.2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ: 04.10.2026
Başvuru tarihi: 29.07.2026-10.08.2026
Sonuç tarihi: 30.10.2026