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        Haberler Bilgi KPSS Lisans sınav tarihi ne zaman? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Lisans ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        KPSS Lisans sınav tarihi ne zaman? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Lisans ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        2026 KPSS Lisans sınav tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle belli oldu. 1 Temmuz'da başlayan 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans başvuruları 13 Temmuz 2026'da sona erdi. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarından oluşan sınavın giriş bilgileri AİS sitemi üzerinden adayların erişimine açılacak. Peki, KPSS Lisans tarihi ne zaman? İşte, Genel Yetenek-Genel Kültür, A Grubu Alan Bilgisi 2026 KPSS Lisans sınav tarihleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 11:56 Güncelleme:
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        1-13 Temmuz günleri arasında alınan başvuruların ardından gözler 2026 KPSS Lisans sınav tarihine çevrildi. ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ve Lisans Alan Bilgisi oturumlarının tarihleri netleşti. Kamu personel adayları KPSS Lisans sınav giriş belgelerine, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişim sağlayabilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gündeminde “KPSS ne zaman?” ve “KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı?” soruları yer aldı. İşte 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav tarihleri...

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        KPSS LİSANS BAŞVURULARI TAMAMLANDI

        2026 KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alındı. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru imkânı ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde sunuldu.

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        2026 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak. Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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        KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ

        Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2026

        Alan Bilgisi 1. gün: 12 Eylül 2026

        Alan Bilgisi 2. gün: 13 Eylül 2026

        KPSS Lisans sonuçları: 7 Ekim 2026

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        KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı. Belge yayımlandığında adaylar ÖSYM AİS üzerinden sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine ulaşabilecek.

        ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek.

        ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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