KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu mu? 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? ÖSYM KPSS takvimi...

2026 KPSS Lisans için geri sayım sürerken adayların gündeminde sınav giriş belgeleri yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaya hazırlanan binlerce aday, sınava hangi okul ve salonda gireceğini öğrenmek için ÖSYM’den gelecek duyuruyu bekliyor. Sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarası gibi bilgilerin yer aldığı giriş belgeleri, erişime açılmasının ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulanabilecek. Peki, KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi ve sınav yerlerine dair güncel bilgiler...