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        KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu mu? 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? ÖSYM KPSS takvimi...

        2026 KPSS Lisans sınavına katılacak adaylar için hazırlık süreci hız kazandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde gözler sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihe çevrildi. Adayların sınava girecekleri bina, salon ve sıra bilgilerini içeren belgeler ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntülenebilecek. Sınav günü yaklaşırken "2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman erişime açılacak?" soruları da araştırılmaya başlandı. İşte KPSS Lisans sınav giriş belgesine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 13:27 Güncelleme:
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        2026 KPSS Lisans için geri sayım sürerken adayların gündeminde sınav giriş belgeleri yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaya hazırlanan binlerce aday, sınava hangi okul ve salonda gireceğini öğrenmek için ÖSYM’den gelecek duyuruyu bekliyor. Sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarası gibi bilgilerin yer aldığı giriş belgeleri, erişime açılmasının ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulanabilecek. Peki, KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi ve sınav yerlerine dair güncel bilgiler...

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        KPSS 2026 LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans maratonu Eylül ayında başlayacak.

        Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek, Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül tarihlerinde adaylara uygulanacak.

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        KPSS 2026 LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        2026-KPSS Lisans sınavına katılacak adayların beklediği sınav yeri bilgileri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, adayların sınava girecekleri bina ve salonları gösteren giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce yayımlandığı görülüyor.

        Bu takvim esas alındığında, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin sınav giriş belgelerinin Ağustos ayının son günlerinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılması bekleniyor.

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        KPSS 2026 LİSANS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

        2026-KPSS Lisans sınav yerleri açıklandığında adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.

        Adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra “Sınava Giriş Belgesi” bölümünü seçmeleri gerekiyor. AİS’e e-Devlet üzerinden de giriş yapılabiliyor.

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        #kpss lisans
        #kpss 2026
        #KPSS Lisans Sınavı Giriş Yeri tıkla öğren
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