KPSS ÖN LİSANS 2026 ÖSYM AİS BAŞVURU EKRANI: KPSS Ön lisans sınav ücreti ne kadar, nereden nasıl yatırılır? KPSS Ön lisans son başvuru günü...
Kamu personeli olma hedefiyle 2026-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adaylar için başvuru dönemi başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuyla birlikte sınav takvimi, ücret bilgisi ve başvuru sırasında izlenecek adımlar belli oldu. Peki 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak, sınav ücreti ne kadar, nasıl yatırılır ve sınav hangi gün gerçekleştirilecek? İşte başvuru sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılmayı planlayan adaylar için başvuru dönemi devam ediyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunları, işlemlerini e-Devlet üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla tamamlayabiliyor. Başvuru ekranının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, son başvuru günü, sınav ücreti ve oturum tarihine ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. Peki 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman sona erecek, ücret ödemesi nasıl yapılacak ve sınav hangi tarihte uygulanacak? İşte başvuru sürecine dair bilinmesi gerekenler…
KPSS 2026 ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2026 KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz’da başladı. Adaylar, başvuru işlemlerini 19 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.
KPSS 2026 ÖN LİSANS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.
KPSS 2026 ÖN LİSANS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILIR?
2026 KPSS Ön Lisans sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi.
Adaylar ödemelerini ÖSYM’nin Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden kredi veya banka kartıyla yapabilecek. Ücret ayrıca ÖSYM tarafından belirlenen bankaların şube, ATM, internet ve mobil bankacılık kanallarından T.C. kimlik numarası kullanılarak yatırılabilecek. Normal başvurular için sınav ücretinin en geç 11 Ağustos 2026 tarihinde ödenmesi gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.