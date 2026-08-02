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        Haberler Bilgi Gündem KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TAKVİMİ: KPSS 2026 ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS ön lisans sınavı ne zaman, hangi gün?

        KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TAKVİMİ: KPSS 2026 ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS ön lisans sınavı ne zaman, hangi gün?

        2026 KPSS Ön Lisans sınavına hazırlanan adaylar için başvuru süreci sürüyor. Kamu kurumlarında çalışma hedefi bulunan ön lisans mezunları, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvuru ekranının açılmasının ardından sınava katılacak adayların gündeminde son başvuru tarihi, sınav ücreti, ödeme yöntemleri ve sınav günü yer alıyor. Peki 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları hangi tarihte tamamlanacak, ücret ödemeleri nereden ve nasıl yapılacak, sınav ne zaman düzenlenecek? İşte başvuru takvimine ve sınav sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 12:53 Güncelleme:
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        1

        Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılacağı 2026-KPSS Ön Lisans için başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM’nin yayımladığı kılavuzda başvuru tarihleri, sınav ücreti, ödeme yöntemleri ve adayların izlemesi gereken işlemler ayrıntılı biçimde yer aldı. Sınava hazırlanırken başvurusunu henüz tamamlamayan adaylar, son başvuru gününü ve sınavın düzenleneceği tarihi araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman sona erecek, sınav ücreti kaç TL ve ödeme işlemi nasıl yapılacak? İşte sınav takvimine ve başvuru aşamalarına dair detaylar…

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        KPSS 2026 ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        2026 KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz’da başladı. Adaylar, başvuru işlemlerini 19 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

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        KPSS 2026 ÖN LİSANS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

        ÖSYM AİS KPSS 2026 ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KPSS ÖN LİSANS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILIR?

        2026 KPSS Ön Lisans sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi.

        Adaylar ödemelerini ÖSYM’nin Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden kredi veya banka kartıyla yapabilecek. Ücret ayrıca ÖSYM tarafından belirlenen bankaların şube, ATM, internet ve mobil bankacılık kanallarından T.C. kimlik numarası kullanılarak yatırılabilecek. Normal başvurular için sınav ücretinin en geç 11 Ağustos 2026 tarihinde ödenmesi gerekiyor.

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        KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşecek.

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