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        Haberler Bilgi Gündem KPSS ön lisans başvuru takvimi 2026 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

        KPSS ön lisans başvuru takvimi 2026 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

        2026 KPSS süreci devam ederken gözler ön lisans başvurularına çevrildi. ÖSYM takvimine göre KPSS lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınmaya başlandı. Ön lisans mezunları ise başvuru sürecinin başlamasını beklerken, sınav ve başvuru takvimi de netleşti. Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belirtilen tarihler arasında gerçekleştirebilecek. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarına ilişkin takvim, memur adayları tarafından yakından takip ediliyor. Peki KPSS ön lisans başvuruları ne zaman, başvurular nasıl yapılacak? İşte 2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 00:29 Güncelleme:
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        2026 KPSS başvuru takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Lisans başvuruları 1 Temmuz itibarıyla başlarken, ön lisans adayları için başvuru süreci Temmuz ayının sonunda başlayacak. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, AİS sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek. Peki KPSS ön lisans başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak? İşte 2026 KPSS başvuru tarihleri...

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        KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak.

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        2026 KPSS SINAV TAKVİMİ

        ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre KPSS oturumlarının tarihleri şöyle:

        KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 6 Eylül 2026

        KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026

        KPSS Lisans Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026

        KPSS Ön Lisans: 4 Ekim 2026

        KPSS Ortaöğretim: 25 Ekim 2026

        KPSS DHBT: 1 Kasım 2026

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        KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Adaylar KPSS başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecek. Başvuru işlemlerinin tamamlanabilmesi için başvuru ücretinin de süresi içinde yatırılması gerekiyor.

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