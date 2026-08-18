KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ | 2026 KPSS geç başvurular ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılacak?

KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihleri, Kamu Personel Seçme Sınavı'nda normal dönemi kaçıran adayların gündeminde yer alıyor. 29 Temmuz itibariyle başlayan KPSS Ön Lisans başvuru işlemleri, 10 Ağustos'ta sona erdi. ÖSYM 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ön Lisans geç başvuruları 2 günlük süre içinde alınacak.Geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlanacak. Geç başvurunun geçerli olması için adayların 1.200 TL'Lik sınav ücretini kredi kartı ya da banka kartı ile gerçekleştirmesi grerekiyor. İşte, 2026 KPSS geç başvurlar ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılacak? sorularının yanıtına ilişkin merak edilenler...