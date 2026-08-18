Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ | 2026 KPSS geç başvurular ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılacak?

        KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ | 2026 KPSS geç başvurular ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılacak?

        Başvuruları 29 Temmuz ile 10 Ağustos arasında alınan KPSS Ön Lisans sınavı için geç başvuru tarihleri merak konusu oldu. 4 Ekim saat 10:15 itibariyle gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans oturumu için geç başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlanacak. Geç başvuru yapan adayların başvuru ücreti 1200 TL olacak. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans geç başvuruları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte, 2026 KPSS Ön Lisans başvuru ekranı ve tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 12:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihleri, Kamu Personel Seçme Sınavı'nda normal dönemi kaçıran adayların gündeminde yer alıyor. 29 Temmuz itibariyle başlayan KPSS Ön Lisans başvuru işlemleri, 10 Ağustos'ta sona erdi. ÖSYM 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ön Lisans geç başvuruları 2 günlük süre içinde alınacak.Geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlanacak. Geç başvurunun geçerli olması için adayların 1.200 TL'Lik sınav ücretini kredi kartı ya da banka kartı ile gerçekleştirmesi grerekiyor. İşte, 2026 KPSS geç başvurlar ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılacak? sorularının yanıtına ilişkin merak edilenler...

        2

        KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ön Lisans geç başvuruları 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü başlayacak. Geç başvuru süreci 20 Ağustos 2026 saat 23.59’da sona erecek.

        Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adayların bu tarihler içerisinde başvurularını yapmaları gerekiyor.

        3

        KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        KPSS Ön Lisans geç başvuruları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecek.

        4

        Başvuru sırasında aday bilgilerinin kontrol edilmesi ve başvuru işleminin tamamlanmasının ardından sınav ücretinin belirtilen süre içerisinde ödenmesi gerekiyor. Başvuru sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzdaki şartların dikkate alınması önem taşıyor.

        KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

        5

        KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        2026-KPSS Ön Lisans için normal başvuru ücreti 800 TL olarak ÖSYM sisteminde yer alıyor. Geç başvuru döneminde ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak uygulanıyor. Buna göre geç başvuru yapacak adayların ödemesi gereken tutar 1.200 TL oluyor.

        Adayların başvurularının geçerli olabilmesi için başvuru işlemiyle birlikte ücret ödeme sürecini de tamamlamaları gerekiyor.

        6

        KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN 2026?

        ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Sınavın başlangıç saati 10.15 olarak belirlendi.

        KPSS Ön Lisans sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KPSS
        #kpss ön lisans
        #geç başvu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?