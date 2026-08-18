KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ | 2026 KPSS geç başvurular ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılacak?
Başvuruları 29 Temmuz ile 10 Ağustos arasında alınan KPSS Ön Lisans sınavı için geç başvuru tarihleri merak konusu oldu. 4 Ekim saat 10:15 itibariyle gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans oturumu için geç başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlanacak. Geç başvuru yapan adayların başvuru ücreti 1200 TL olacak. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans geç başvuruları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte, 2026 KPSS Ön Lisans başvuru ekranı ve tarihleri...
KPSS Ön Lisans geç başvuru tarihleri, Kamu Personel Seçme Sınavı'nda normal dönemi kaçıran adayların gündeminde yer alıyor. 29 Temmuz itibariyle başlayan KPSS Ön Lisans başvuru işlemleri, 10 Ağustos'ta sona erdi. ÖSYM 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ön Lisans geç başvuruları 2 günlük süre içinde alınacak.Geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlanacak. Geç başvurunun geçerli olması için adayların 1.200 TL'Lik sınav ücretini kredi kartı ya da banka kartı ile gerçekleştirmesi grerekiyor. İşte, 2026 KPSS geç başvurlar ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılacak? sorularının yanıtına ilişkin merak edilenler...
KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ön Lisans geç başvuruları 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü başlayacak. Geç başvuru süreci 20 Ağustos 2026 saat 23.59’da sona erecek.
Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adayların bu tarihler içerisinde başvurularını yapmaları gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KPSS Ön Lisans geç başvuruları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecek.
Başvuru sırasında aday bilgilerinin kontrol edilmesi ve başvuru işleminin tamamlanmasının ardından sınav ücretinin belirtilen süre içerisinde ödenmesi gerekiyor. Başvuru sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzdaki şartların dikkate alınması önem taşıyor.
KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026-KPSS Ön Lisans için normal başvuru ücreti 800 TL olarak ÖSYM sisteminde yer alıyor. Geç başvuru döneminde ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak uygulanıyor. Buna göre geç başvuru yapacak adayların ödemesi gereken tutar 1.200 TL oluyor.
Adayların başvurularının geçerli olabilmesi için başvuru işlemiyle birlikte ücret ödeme sürecini de tamamlamaları gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN 2026?
ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Sınavın başlangıç saati 10.15 olarak belirlendi.
KPSS Ön Lisans sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.