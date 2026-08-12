KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri 2026: KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak? KPSS Lise sınavı ne zaman yapılacak?

Lise mezunu memur adayları tarafından araştırılan ‘’2026 KPSS Lise sınavı ne zaman yapılacak?’’ sorusu yanıt buldu. Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM sınav takviminde işaretlendi. Buna göre, Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu için maraton yakın zamanda başlayacak. Başvurular, ÖSYM AİS üzerinden oturum belirlendikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra tamamlanacak. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte, ÖSYM ile 2026 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri…