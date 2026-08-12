KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri 2026: KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak? KPSS Lise sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile 2026 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Böylece kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların gündeminde yer alan ''KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak? KPSS Lise sınavı ne zaman yapılacak?'' soruları yanıt buldu. Takvime göre lise mezunlarına yönelik yapılacak sınavın başvuruları, Ağustos ayının son haftasında alınmaya başlanacak. İşte ÖSYM takvimi ile sınava ilişkin merak edilen tüm detaylar…
Lise mezunu memur adayları tarafından araştırılan ‘’2026 KPSS Lise sınavı ne zaman yapılacak?’’ sorusu yanıt buldu. Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM sınav takviminde işaretlendi. Buna göre, Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu için maraton yakın zamanda başlayacak. Başvurular, ÖSYM AİS üzerinden oturum belirlendikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra tamamlanacak. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte, ÖSYM ile 2026 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri…
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri netleşti.
Takvime göre KPSS Ortaöğretim başvuruları, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü başlayacak ve 8 Eylül 2026 Salı günü sona erecek.
Belirtilen süre zarfında başvuru yapamayan adaylar ise geç başvuru döneminde işlemlerini gerçekleştirebilecek. KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak.
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte sınava ilişkin başvuru koşulları, ücret ve diğer ayrıntılar da netleşecek.
KPSS LİSE SINAVI NE ZAMAN?
Lise mezunu adayların katılacağı 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sonuçları, 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Başvuru sürecinde adayların ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alan şartları ve başvuru adımlarını takip etmesi gerekecek.
Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.