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        Haberler Bilgi Gündem KPSS TAKVİMİ 2026: KPSS önlisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ortaöğretim (lise), lisans ve ön lisans sınav takvimi

        KPSS TAKVİMİ 2026: KPSS önlisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ortaöğretim (lise), lisans ve ön lisans sınav takvimi

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi, kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 2026 yılında gerçekleştirilecek KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim oturumlarının tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle netleşti. Adaylar özellikle KPSS önlisans sınavının hangi tarihte ve saat kaçta yapılacağını araştırıyor. Sınav başvuru ve sonuç açıklama tarihleri de adayların yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor. Peki, KPSS önlisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ortaöğretim (lise), lisans ve ön lisans sınav takvimi nasıl? İşte 2026 KPSS sınav takvimi ve merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 01:44 Güncelleme:
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        1

        Kamu personeli olmak isteyen adaylar için 2026 KPSS takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre lisans, önlisans ve ortaöğretim oturumları yıl içerisinde farklı tarihlerde uygulanacak. Adaylar sınav tarihleri kadar başvuru ve sonuç açıklama takvimini de yakından takip ediyor. Peki, KPSS önlisans sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte 2026 KPSS lisans, ortaöğretim ve önlisans sınavlarına ilişkin tüm detaylar.

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        KPSS 2026 NE ZAMAN?

        ÖSYM bu sene uygulanacak sınavların tarihini yayınladı. Buna göre KPSS 2026 sınav takvimi de şu şekilde;

        2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 06.09.2026

        2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 12.09.2026

        2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 13.09.2026.

        Sınav sonuçları ise 07.10.2026 tarihinde açıklanacak.

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        KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

        2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ: 04.10.2026

        Başvuru tarihi: 29.07.2026-10.08.2026

        Sonuç tarihi: 30.10.2026

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        KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) NE ZAMAN?

        2026-KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV TARİHİ: 25.10.2026

        Başvuru tarihi: 27.08.2026-08.09.2026

        Sonuç tarihi: 19.11.2026

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